Teknoloji temsilcileri Antalya'da buluştu

ANTALYA (AA) - Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Muhammet Bila Macit, "Bugüne kadar tamamlanan ve devam eden 40 bine yakın projemiz ve 4 milyar doların üzerinde ihracatımız oldu. Çok büyük bir rakamı temsil ediyoruz" dedi.

5. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Koordinasyon Toplantısı, ülke genelindeki teknokent yöneticilerinin katılımıyla Antalya'da başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde düzenlenen toplantı, Antalya teknokentin ev sahipliğinde Serik ilçesi Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde gerçekleştirildi.

Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Muhammet Bila Macit, toplantıda, 5 binden fazla firmanın teknokentlerle iş birliği içinde olduğunu söyledi. 50 bine yakın Ar-Ge personelinin bulunduğunu dile getiren Macit, "Bugüne kadar tamamlanan ve devam eden 40 bine yakın projemiz ve 4 milyar doların üzerinde ihracatımız oldu. Çok büyük bir rakamı temsil ediyoruz." diye konuştu.

Gündemde olan imar barışı konusunda teknokentlerin de bir eylem içinde olmalarını öneren Macit, eksik binaların da tamamlanmasını istediklerini kaydetti.

Hassas oldukları bazı konularda tüm teknokent yöneticilerinin de aynı hassasiyeti göstermelerini beklediklerini vurgulayan Macit, "Dövizle kira uygulaması, çok hassas olduğumuz bir konu. Maalesef güven esasımızı sarsacak bazı tecrübeler yaşadık." diye konuştu.

- "Bu yıl ihracat tutarımız 81 milyon liraya ulaştı"

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal da bölgede bugüne kadar 797 Ar-Ge projesi yapıldığını, bunların bütçesinin ise 180 milyon lirayı bulduğunu söyledi.

Projelerde 991 personelin görev yaptığını anlatan Ünal, şöyle konuştu:

"Bölgemizde 123 firma var. Çoğunluklu olarak yazılım sektöründe faaliyet gösteren firmalarımız, tarım, kimya elektrik, elektronik, teknoloji ve gıda gibi sektörlerde başarılı çalışmalar yürütmektedirler. 2017'de bölgemizden 45 milyon liraya ulaşan bir ihracat gerçekleşti. 2018 yılı 3 çeyreği itibariyle ihracat tutarımız 81 milyon liraya ulaştı. Firmalarımızın toplam cirolarında da artış sağlandı. 2017'de bölgemizde toplam 145 milyon lirayken, 2018 yılı 3 çeyreğinde 115 milyon lira ciro elde edildi."

Geçen yıl tüm teknoparklar arasında Antalya'nın 77'nci sıradan 10'uncu sıraya yükseldiğine değinen Ünal, 65 bin metrekarelik alanda Antalya Teknoloji Vadisi Projesi'ni hayata geçireceklerini bildirdi.

Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz da teknoparkların, ekonomik büyümeyi hızlandıran ve uluslararası rekabet gücünü artıran dinamik kümelenmeler olarak faaliyet gösterdiğini söyledi. Teknoparkların misyonunun girişimcilerin, işletmelerin, üniversitelerin, yatırımcıların ve araştırma altyapıları arasında yoğun iş birliği oluşturarak, yeni fikirlerin yüksek katma değerli ürün ve hizmetlere dönüştürülerek pazarlanmasını sağlamak olduğunu anlatan Yavuz, "Geçen yıl teknokentimizde yaşanan gelişmeler sayesinde tüm teknoparklar arasında 35'inci sıradan 10'uncu sıraya yükselmiş bulunmaktayız. En iyi gelişme gösteren teknoloji geliştirme bölgesi kategorisinde birinci olduk." diye konuştu.

Toplantı, yarın gerçekleştirilecek gezi programıyla sona erecek.