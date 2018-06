Teknolojide ABD'ye açıldılar

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent Genel Müdürü Kenan Çolpan, inovasyonla yoğrulan 32 Türk şirketin ABD'ye açıldığını belirterek, "Ülke ekonomisine katkı sunan Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı’na, ABD’de müşteri, distribütör, iş ortağı veya yatırım bulmak isteyen teknoloji şirketleri katılabiliyor. Bugüne kadar 100 firma Türkiye’deki hazırlık döneminden faydalandı ve bu firmalar arasından 54 firma ABD sürecine katıldı." dedi.



Çolpan, AA muhabirinin yüksek katma değerli ihracata ilişkin sorularını cevapladı.



Türkiye’nin girişimcilik ve inovasyon üssü olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Çolpan, İTÜ Ayazağa Kampüsü’nde faaliyetlerini yürüten İTÜ ARI Teknokent'in, 10 binasıyla bugüne kadar 148’si patentli olmak üzere toplamda 2 bin 500’ü aşkın başarılı Ar-Ge projesine imza attığını söyledi.



İTÜ ARI Teknokent bünyesinde yer alan 270’den fazla firmanın 7 binden fazla kişiye istihdam sağladığını aktaran Çolpan, söz konusu inovasyon üssünde yılda 600’ün üzerinde proje geliştirildiğini kaydetti.



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın açıkladığı 2017 Teknoloji Bölgeleri Performans Endeksi Sonuçları’na göre de İTÜ ARI Teknokent'in tüm teknoparklar içerisinde zirvede yer aldığını hatırlatan Çolpan, "İTÜ ARI Teknokent olarak 2003’ten bu yana 260 milyon dolarlık Ar-Ge ihracatı gerçekleştirdik. Firmalarımızın 2017 yılı cirosu 1 milyar dolar. Ar-Ge ihracatı ise 40 milyon dolardır. İhracat anlamında her yıl rakamlarımızı ortalama yüzde 10 artırıyoruz." diye konuştu.





- "İSTKA'nın desteğini alarak, programa büyük bir ivme kazandırdık"





Türkiye'nin teknoloji ihracatına katkıda bulunmak ve teknoloji firmalarının global pazara açılmasına yardımcı olmak amacıyla 2014 yılında Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı’nı başlattıklarını anlatan Çolpan, şunları kaydetti:



"Bugün 7'ncisini geliştirerek düzenlediğimiz Innogate Programı ile teknoloji firmalarına, uluslararası bağlantılara erişim, pazarlara açılma, iş modeli ve strateji geliştirme fırsatları sunuyoruz. Geçtiğimiz yıl itibariyle İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) desteğini alarak, programa büyük bir ivme kazandırdık.



Yerli teknoloji firmalarının teknolojilerini ihraç ederek, ülke ekonomisine de katkı sunan Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı’na, ABD’de müşteri, distribütör, iş ortağı veya yatırım bulmak isteyen teknoloji şirketleri katılabiliyor. Bugüne kadar 100 firma Türkiye’deki hazırlık döneminden faydalandı ve bu firmalar arasından 54 firma ABD sürecine katıldı. 32’si Innogate sonrası uluslararası faaliyetlerine aktif devam ediyor.



Innogate programı ile yerli teknoloji firmaları için Türkiye ve ABD dönemini de kapsayan süreçte güçlü bir kaynak ayırıyoruz. Firmaların uluslararası pazarda müşterilere ulaşarak satış yapmasını, iş birlikleri kurmasını veya yatırım almalarını hedefleyen programın sağladığı bu desteğin içinde alanında uzman isimlerden alınan eğitim ve network desteği, Chicago ve San Francisco’da İTÜ ARI Teknokent’in ofislerini beş aya kadar kullanabilme imkanı ve o süreçte alınan danışmanlık hakkı, iletişim, pazarlama ve operasyonel destekler de yer alıyor."





- "Monument 1,4 milyon dolar yatırım aldı"





Çolpan, Innogate Programı'nın ilk bölümünün "Innogate Boot Camp" adıyla İstanbul’da gerçekleştirildiğini anlattı.



"Innogate Boot Camp" sürecinde, ABD’den Innogate firmaları için gelen alanında uzman isimlerle ABD pazarına giriş stratejileri, pazar araştırması, ürünün rekabetçi avantajlarını konumlandırma, fiyatlandırma ve iş modeli gibi pek çok konuyu kapsayan iki aylık yoğun ve kapsamlı danışmanlık desteği verildiğini anlatan Çolpan, "Programın İstanbul’daki hazırlık dönemini başarıyla tamamlayan firmalar San Francisco, Chicago ve New York’ta potansiyel müşteriler, uluslararası yatırımcılar ve mentorlar ile bir araya geliyor. Birebir sonuç odaklı ve yoğun ilerleyen bu süreç içerisinde firmalar sektörlerine yönelik birçok bağlantıya ulaşırken, müşteri, partner ve distribütör adayları ile ilişkilerini geliştiriyor." bilgilerini verdi.



Programda yıllar geçtikçe başarı hikayelerinin arttığını anlatan Çolpan, "Innogate firmaları arasında yer alan Monument, 900 bin dolar ile Kickstarter’da en fazla fon toplayan Türk girişimi unvanını kazandı ve ACT Venture Partners öncülüğünde 1,4 milyon dolar yatırım aldı. Monument halen Kaliforniya’da perakende satışlarına devam ediyor." örneğini verdi.





- Türk şirketleri ABD'ye açıldı





Innogate programı ile Amerika’ya açılan Mekansal İşler'in UrbanStat platformu ile 500 bin dolar yatırım alarak işini büyütme fırsatı elde ettiğini söyleyen Çolpan, ABD’de online olarak Amazon, Walmart, E-Bay ile kendi internet sitesi üzerinden ihracat yapan SBS'in 1,3 milyon avro yatırım aldığını kaydetti. New York’ta 300 mağazaya giren SBS’nin Boston ve San Francisco’da perakende satış noktası bulunduğunu anlatan Kenan Çolpan, SBS'in cirosunu 6 kat artırdığını bildirdi.



Perakende şirketlerinin tedarik yönetimine odaklanan iş analitiği girişimi Invent'in, Innogate sayesinde 2015 yılının ikinci çeyreğinde 3 binin üzerinde mağazaya sahip ilk ABD’li müşterisiyle çalışmaya başladığını ifade eden Çolpan, şirketin bugün cirosunun yüzde 15’inin ABD’den geldiğini kaydetti. Çolpan, Innogate kapsamında doğru bağlantılara ulaşan Repzone girişiminin ise New York’ta çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, tedarik zinciri yönetimine getirdiği farklı yaklaşımıyla ABD pazarına Chicago’dan giren Logiwa'nın da yüzlerce müşteriye ulaştığını söyledi.





- "Miops Capsule360 ile hedefini üçe katladı"





Çolpan şöyle devam etti:



"Innogate sonrası istikrarlı başarıya imza atan ODC Business Solutions, ürün yelpazesini geliştirdi ve küresel rekabette hızlandı. WalkOVR ise ABD’de geçirdiği 1 aylık süreç geride kalmadan ilk satışını gerçekleştirdi. Miops ise yeni ürünü Capsule360 ile Kickstarter’da yalnızca 1 günde 75 bin dolara ulaşarak, hedefini üçe katladı. Yine Innogate firmalarından Wordego’nun cirosunun yüzde 80’i ABD’den geliyor." ​