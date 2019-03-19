Teknolojide Kadın Derneği tanıtıldı

İSTANBUL (AA) - Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) Kurucu Başkanı Zehra Öney, “Doğamızda olan çoklu yönetim becerisi, sağduyu, duygu-akıl birleşimi, renkli ve sosyal kişilik biz kadınları aslında pozitif ayrıştırıyor ve Türkiye’ye büyük bir fırsat sunuyor.” dedi.

Öney, Wtech'in açılışı ve tanıtımında yaptığı konuşmada, yaratmak ve üretmekte kadınların çok yetenekli olduğunu belirterek, Türkiye’nin en büyük gücünün çalışkan, duygusal zekası yüksek kadınlar olduğunu söyledi.

Bu gücün, teknoloji ile ne kadar bütünleştirilip yoğurulursa Türkiye’nin o kadar ileri gideceğine inandığını ifade eden Öney, “Doğamızda olan çoklu yönetim becerisi, sağduyu, duygu-akıl birleşimi, renkli ve sosyal kişilik biz kadınları aslında bu yolda pozitif ayrıştırıyor ve Türkiye’ye büyük bir fırsat sunuyor.” dedi.

Kendisini bu yolculukta kadın olarak hep yalnız hissettiğini dile getiren Öney, şunları kaydetti:

“Teknoloji erkek işidir’ şeklindeki kodlanmamızın ve bu alanda erkeklerin sayıca üstünlüğünün bunun en önemli nedeni olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda öncelikle teknolojideki gelişmelerin ülke ekonomimize, küresel rekabetimize, bireysel gelişim ve kariyerimize olumlu etkisi için kadın odağında çalışmanın gücüne inanıyorum. İşte bu çeşitsizliği ve kadınlardaki motivasyon kaybını ortadan kaldırarak teknoloji ve insanın gücünü tam olarak kullanmak asıl hedefimiz. Bu nedenle yetenek yönetimi çalışmalarımızda erkeklerin yüzde 20 kota ile çalışmalarımıza katılmasını istiyoruz."

Teknolojinin araç, onu yaratan insanın amaç olduğuna işaret eden Öney, teknolojiyi yaratmanın öğrenilmesi, teşvik edilmesi ve kadınların bu yolda motive edilmesi gerektiğini, derneğin de bunun için kurulduğunu söyledi.

Öney, Wtech’in DNA’sında tutku, sorgulama, üretme ve çözme, girişimci olma ve inisiyatif alma, öğrenmeye aç, meraklı ve yaratıcı olma, farklı disiplin ve konuları buluşturma, zamanı ve enerjiyi yönetme olduğunu dile getirdi.

Türkiye’de 15 yaş üstü 60 milyona yakın insan bulunduğuna işaret eden Öney, Türkiye’nin teknoloji sektöründe kadın istihdamının yüzde 9,9 olduğunu, teknolojide kadın istihdamının oldukça düşük kaldığını kaydetti.

Öney, dünyadaki üst yönetici (CEO) oranlarına dikkati çekerek, “Türkiye'de teknolojide kadın CEO oranımız oldukça iyi.” dedi.





- “Kavramların tersine sarıldığı bir dünyadayız”





Wtech Eş Başkanı Selen Kocabaş da bugün Wtech’in doğum günü olduğunu belirterek, teknolojide kadının bulunmasının önemli bir fırsat ve fark olduğunu söyledi.

Bundan 10 yıl önce böyle bir oluşuma kalkışma cesaretini gösteremeyeceklerini aktaran Kocabaş, “Bu cesareti bize gösteren konvansiyonel iş dünyasının bitiyor olması... Artık çok daha fazla platformların olduğu, networkte birbirini besleyen, çarpan etkisiyle büyüyen bir dünyaya kapılarımızı açıyoruz.” dedi.

Bu platformun oluşma aşamasında, erkekleri platformdan mahrum etmeme kararı alarak pozitif ayrımcılık yaptıklarını ifade eden Kocabaş, yüzde 20 kota ile erkekleri de çalışmalara alacaklarını söyledi.

Kocabaş, iş dünyasının hızlı bir dönüşümden geçtiğini aktararak, “Eskiden kurumlar, iş dünyası birtakım şeyleri değiştirip topluma sunarken, şimdi teknolojiyle birey değişiyor ve iş dünyasını değiştiriyor. Kavramların tersine sarıldığı bir dünyadayız.” diye konuştu.





- Dernek hakkında





Wtech, 31 Ocak 2019’da faaliyete geçti. Teknoloji, perakende, telekom, bankacılık, fintech, medya, üretim ve enerji gibi sektörel yaygınlığı içinde barındıran Wtech, 60 kurucu üye/kurum desteğiyle çalışmalarına başladı.

Dernek, bilim ve teknoloji dünyasında kadının kendi potansiyelini keşfetmesini ve fırsat eşitliğini sağlayarak teknoloji sektöründe kadın sayısını artırmayı ve toplumsal kalkınmayı desteklemeyi önceliklendirmeyi amaçlıyor.

Derneğin merkezi Bahçeşehir Üniversitesi Galata yerleşkesinde bulunuyor.