Teknoparklardan 3,6 milyar dolarlık ihracat

ANKARA (AA) - DİLARA ZENGİN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, teknoparklardan bugüne kadar 3,6 milyar dolarlık ihracat yapıldığını belirterek, "Bu bölgelerde geliştirilip ticarileştirilen pek çok ürün sayesinde ülkemizin teknoloji seviyesi ve yetkinliği artmış, sağlanan ithal ikamesiyle teknoloji alanındaki dışa bağımlılığımızın azalmasına önemli katkılar sağlanmıştır." dedi.



Yüksek teknolojili ürünlerin yerli imkanlarla geliştirilmesine yönelik çalışmalar yoğun bir şekilde devam ederken, bu ürünlerin ticarileşmesinde teknoparklar önemli rol oynuyor.



Bakan Varank, AA muhabirine, teknoloji geliştirme bölgelerinin faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile 2001'de kurulmaya başlanan teknoparkların sayısının 81'e ulaştığını söyleyen Varank, bunların 59'unda teknoloji ve yenilik faaliyetlerinin başladığını, 22'sinin ise altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra faaliyete geçeceğini bildirdi.



- Teknoparklara 750 milyon liralık hibe desteği



Varank, teknoparklarda yer alan işletmelere birçok vergisel muafiyet, prim istisnası gibi kolaylıklar sağlandığına dikkati çekerek, "Teknoparklara verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak 14 yılda Bakanlık olarak bu bölgelere 750 milyon lira hibe desteği sağladık. Teknoparklar vasıtasıyla üniversitelerle sanayicileri, teorik bilgiyle pratiği bir araya getiriyoruz." dedi.



Sağlanan destekler ve teşviklerle teknoparklarda 5 bin 150 teknoloji tabanlı işletmenin faaliyet gösterdiğini belirten Varank, şöyle devam etti:



"40 bini Ar-Ge personeli olmak üzere 49 bin 332 kişi buralarda istihdam edilmekte. Teknoparklarda bugüne kadar 63,3 milyar liralık satış gerçekleştirilirken, 3,6 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Bu bölgelerdeki tescilli patent sayısı bin 22'ye ulaştı. Bugün geldiğimiz noktada Teknoparklar sadece teknoloji tabanlı işletmelere ev sahipliği yapan yerleşkeler olmaktan çıktı. Sağlanan nitelikli hizmetler sayesinde bu bölgelerde firmalar çok daha hızlı ve sağlıklı büyüdü, ulusal ve uluslararası yatırımcılar bu firmalara önemli yatırımlar yaptı, yerli antivirüs yazılımı, yüksek hızlı veri iletişim çiplerinin tasarımı, yüksek performanslı solar teknolojiler gibi pek çok stratejik ürün geliştirildi."



Varank, teknoparklarda girişimciliğe adım attıktan sonra Ar-Ge projeleri neticesinde yakaladıkları başarılar sayesinde yatırım alan firmalar da bulunduğuna işaret ederek, "Örneğin yazılım geliştirme ekipleri için akıllı bilgilendirme sistemi üreten bir firmamız 2018 yılında 295 milyon dolara satıldı. Geliştirdiği teknolojik eğitim platformu sayesinde yabancı yatırımcılardan 150 milyon doların üzerinde yatırım almış firmalarımız da var." diye konuştu.



Teknoparklarda geliştirilerek ticarileştirilen ürünler sayesinde Türkiye'nin teknoloji seviyesi ve yetkinliğinin artmasına, sağlanan ithal ikamesiyle teknoloji alanındaki dışa bağımlılığın azalmasına önemli katkılar sağlandığını dile getiren Varank, "Bakanlık olarak önümüzdeki dönemde teknopark ekosistemini daha da güçlendirecek yeni fikirlerin ve girişimcilerin desteklenmesine odaklanacağız." dedi.



- Ar-Ge merkezi sayısı bini aştı



Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin faaliyetlerine de değinen Varank, "Ar-Ge Merkezi" ve "Tasarım Merkezi" belgesi alan firmaların vergi indirimi, sigorta primi ve gelir vergisi stopajı destekleriyle damga vergisi istisnası gibi imkanlardan yararlandığını söyledi.



Varank, Ar-Ge merkezlerinin sayısının bini geçtiğine dikkati çekerek, "Bakanlığımızca yürütülen çalışmalar sonucunda 287'si 2018'de olmak üzere faaliyette olan Ar-Ge merkezi sayısı 1038 oldu. Bu firmalarda çalışan Ar-Ge personel sayısı 54 bine, biten proje sayısı 21 bine ve yürütülen proje sayısı 12 bine ulaştı. Önümüzdeki dönemde bu merkezlerin hem sayılarını hem de niteliklerini daha da artıracağız." ifadesini kullandı.



Bu merkezlerde yürütülen başarılı projelere de örnek veren Varank, şöyle konuştu:



"Bakanlığımız Ar-Ge merkezi desteğinden yararlanan yüz akımız özgün ve milli helikopter T-625 bunlardan biridir. Meşhur bir markamızın Bakanlığımızca desteklenen bir Ar-Ge merkezinde geliştirdiği kamyon 'yılın kamyonu' ödülünü aldı. Yine Bakanlığımızın desteklediği başka bir firmamızın Ar-Ge merkezinde yapılan çalışmalar sonunda yurt dışına elektrikli otobüs ihracatı yapıldı."



- Tasarım merkezi sayısı 283'e yükseldi



Bakan Varank, 2016'da yayımlanan Ar-Ge Reform Paketi ile tasarım merkezlerinin de Ar-Ge merkezleri gibi desteklenmesinin önünü açtıklarını belirterek, "Faaliyette olan tasarım merkezi sayısı 283'e yükseldi. Bu merkezlerde üretilerek tescillenen patent sayısı 119'a, tescilli marka sayısı 494'e, tescilli tasarım sayısı 722'ye ve tasarım merkezlerinde çalışan personel sayısı 5 bin 871'e ulaştı." dedi.



Sipariş yoluyla yaptırılan Ar-Ge ve tasarım projelerini de destek kapsamına aldıklarını anlatan Varank, şunları kaydetti:

"Temel bilimler mezunu istihdam eden Ar-Ge firmalarımıza doğrudan maaş desteği sağlıyoruz. Bugüne kadar temel bilimler mezunu istihdam eden firmalarımıza 3 milyon lira destek verdik. 2018 sonuna kadar bu rakamı en az 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz."