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Teknosa, bu yıl da "AVM’lerde 1 Numaralı Marka" seçildi

- Teknosa, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ve Akademetre işbirliğiyle 10’uncusu düzenlenen “AVM’lerde Tüketicilerin Beğendiği 1 Numaralı Markalar” araştırmasında, bir kez daha “En iyi Teknoloji Perakendecisi” ve “Anchor Mağaza” kategorilerinin birincisi oldu

Teknosa, bu yıl da
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İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneğinin (AYD) Akademetre işbirliğiyle düzenlediği AVM'lerde Tüketicilerin Beğendiği 1 Numaralı Markalar araştırmasının sonuçlarına göre, "En iyi Teknoloji Perakendeciliği" ve "Anchor Mağaza" kategorilerinde bu yıl da birincilik ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, araştırmada, AVM'lerin yer aldığı 14 farklı ilde 1067 tüketiciyle yüz yüze görüşmeler yapılarak, çekim gücü, itibar etkisi, ayrışma gücü gibi kriterler doğrultusunda tüketicilerin beğendiği markalar belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, şunları kaydetti:

"Teknosa'da en iyi deneyimi sunmak için büyük veriyi işimizin kalbine koyduk. Müşterilerimizin alışveriş yolculuklarının her aşamasını, araştırma evrelerini, ürün tercihlerini, satın alma alışkanlıklarını analiz ediyor, yenilikçi uygulamaları eğilim ve beklentilere göre hayata geçiriyoruz. Omni-channel (çoklu kanal) modelimizle kesintisiz hizmet sağlarken, yıl boyunca ağırladığımız 200 milyona yakın ziyaretçimize eğlenceli, avantajlı ve özel bir deneyim sunmaya odaklanıyoruz. Çalışmalarımızla, tüketicilerin hayatlarına değer katıp, kalplerinde yer edinmek ve onların bir numaralı tercihi olmak bizim için en büyük motivasyon. Bu ödülde emeği olan Teknosa'daki çalışma arkadaşlarım ile iş ortaklarımıza ve bizi 9 yıldır 1 numara seçen halkımıza teşekkür ediyorum."

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