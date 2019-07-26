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Teknosa espor heyecanına ortak oluyor

- Teknosa Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Bahçıvanoğlu: - "Amacımız sunduğumuz geniş ürün yelpazesiyle espora gönül verenlere en iyi deneyimi yaşatmak, onların oyun heyecanında da yanlarında olmak"

Teknosa espor heyecanına ortak oluyor
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İSTANBUL (AA) - Teknosa, tüm dünyada espor severlerin heyecanla takip ettiği Intel ESL Türkiye Şampiyonası’na sponsor oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de ses getiren espor alanına desteklerini sürdürüyor.

Türkiye'de espor sektörünün gelişmesine katkı sağlamayı ve potansiyel yeteneklere ilham vermeyi hedefleyen Teknosa, milyonların yakından takip ettiği CS:GO ve Dota 2 turnuvalarına ev sahipliği yapacak Intel ESL Türkiye Şampiyonası'na sponsor oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknosa Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Bahçıvanoğlu, günümüzün en popüler spor branşlarından, "geleceğin sporu" olarak adlandırılan esporu uzun süredir desteklediklerini belirtti.

Bu alana ilk yatırım yapan markalar arasında yer almanın verdiği deneyimle, önemli espor organizasyonlarına dahil olarak oyunseverlerle buluştuklarını kaydeden Bahçıvanoğlu, "Amacımız sunduğumuz geniş ürün yelpazesiyle espora gönül verenlere en iyi deneyimi yaşatmak, onların oyun heyecanında da yanlarında olmak. Intel ESL Türkiye Şampiyonası boyunca müşterilerimize ve tüm espor hayranlarına sürprizler ve farklı deneyimler yaşatmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


- 3 binin üzerinde katılımcı bekleniyor


Verilen bilgiye göre, Intel ESL Türkiye Şampiyonası’nda rekabet dolu üç farklı elemeden sonra, 300’den fazla takım arasından lige katılmaya hak kazanan 8 takım 7 haftalık bir maratona giriyor.

Playoff ve finalleri 12-15 Eylül'de İzmir Enternasyonel Fuarı'nda gerçekleşecek olan festival tadında olacak etkinliğe ise 3 binin üzerinde katılımcı bekleniyor.

Bu yıl, "Büyüksün, Büyük Oyna" mottosuyla espora dair farkındalığı artıran özel bir kampanya da hazırlayan Teknosa, oyunseverleri ve ailelerini cesaretlendirerek espor alanının taşıdığı potansiyele vurgu yapıyor.


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