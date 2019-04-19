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Teknosa oyun severlere "Büyüksün, Büyük Oyna" mottosuyla sesleniyor

- Teknosa, yeni kampanya ile hem dünyada hem de Türkiye'de günden güne büyüyen ve yüksek potansiyel taşıyan e-spora gönül verenlere "Büyüksün, Büyük Oyna" mottosuyla ulaşıyor

Teknosa oyun severlere
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İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding iştiraklerinden, Teknosa, yeni kampanya ile hem dünyada hem de Türkiye'de günden güne büyüyen ve yüksek potansiyel taşıyan e-spora gönül verenlere "Büyüksün, Büyük Oyna" mottosuyla sesleniyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, oyun oynamayı seven gençlerin her gün karşılaştığı sorgulamalara karşı Teknosa, büyüklük başkalarının yok dediği yerde var olabilmektir mesajıyla onlara destek veriyor.

Bilgisayar oyunlarının profesyonel liglerde düzenlenerek tüm dünyaca e-spor olarak tanınması, izlenme rakamları düşen olimpiyatlar için bile umut vadeden bir izlenme potansiyeli oluşturması, dünyaca ünlü üniversitelerin gamer bursu vermesi ve profesyonel bir meslek haline gelen e-spor oyunculuğuna vurgu yapılan kampanya kapsamında 3 seri film hazırlandı.

7'den 70'e herkesin tanıdığı, ünlü spor duayeni Murat Murathanoğlu'nun sesi duyuluyor.

BLAB imzalı filmlerin prodüksiyonunu Norr Film üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Duygu Güzelmeriç oturuyor.

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