TEKNOSAB'da çarklar bu yıl dönmeye başlayacak

BURSA (AA) - CEM ŞAN - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Meclis Başkanı Remzi Topuk, Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB) projesinin hazırlıklarının hızla sürdüğünü ve yıl sonuna kadar ilk fabrika binalarını teslim etmeyi planladıklarını belirterek, "TEKNOSAB'da Allah kısmet ederse bu yılın sonuna kadar ama 1 tane, ama 2 tane, ama 15 tane fabrikanın bacasının tütmesini hedefliyoruz." dedi.

Topuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oda olarak ortak akılla, müşterek, oy birliğiyle ve hep birlikte hareket ettiklerini ve birlikte karar verdiklerini söyledi.

Göreve geldiklerinde "Ortak aklın gücüyle büyüyen Bursa" sloganını oluşturduklarını, buna önce sektör konseylerini kurarak başladıklarını hatırlatan Topuk, tekstil, otomotiv, uzay-havacılık gibi oluşturdukları 21 sektör konseyiyle Bursa'yı ve Türkiye'yi ilerletmeye yönelik çalıştaylar düzenlediklerini ve yol haritalarını belirlediklerini anlattı.

Tüm sektörlerde ve belirlenen yol haritalarında iki konunun öne çıktığına işaret eden Topuk, "Birincisi sanayi arsası, ikincisi de kaliteli çalışan yani ara eleman. Mutlaka halledilmesi gereken konular düşüncesiyle Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB) projesi başlatıldı. Bu yönde Türkiye'de rekor kırıldı. TEKNOSAB'ı konuşmaya başladık ve organize sanayi bölgesi 14 ay gibi kısa bir sürede Bakanlıkça tescil edildi." diye konuştu.

Topuk, 14-15 yıldır uğraşıp da hala organize sanayi bölgesi olmaya çalışan yerlerin bulunduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"TEKNOSAB projelendi. Şu anda altyapı çalışmalarının yaklaşık dörtte birinin ihalesi yapıldı. Altyapı inşaat çalışmaları sürüyor. Sanayicilerimize günün en modern, yeni nesil organize sanayi bölgelerini üreterek onlar için en doğru, altyapısı olan arsaları uygun fiyata temin edebilecekleri imkan sağladık. Tabii bu çok cazip geldi, çok ilgi duyuldu. Burası yüksek teknoloji organize sanayi bölgesi olarak düşünüldü. Orta yüksek ve yüksek teknoloji üretim yapacak, katma değeri artıracak firmaların katılmasını planladık."

- "İlk fabrika binalarını teslim etmeyi planlıyoruz"

Avrupa İstatistik Ofisinin (EUROSTAT) belirlemiş olduğu NACE kodlarına göre yüksek teknoloji, orta-yüksek teknoloji ve orta düşük teknoloji yoğunluğuna göre sınıflandırılan 13 farklı alanda yatırımcıların taleplerini almaya başladıklarını hatırlatan Topuk, başvuruların 20 Şubat'a kadar TEKNOSAB Merkez Ofisi üzerinden gerçekleştirileceğini belirtti.

İleri teknolojili üretim ve katma değerli ihracata odaklanan tüm yatırımcıları, Türkiye'nin kalkınma hedeflerinin aktörlüğünü üstlenecek TEKNOSAB projesinde yatırım yapmaya davet eden Topuk, "Projenin hazırlıkları hızla sürüyor ve yıl sonuna kadar ilk fabrika binalarını teslim etmeyi planlıyoruz. TEKNOSAB'da Allah kısmet ederse bu yılın sonuna kadar ama 1 tane, ama 2 tane, ama 15 tane fabrikanın bacasının tütmesini hedefliyoruz. Bunu başarmak için Yönetim Kurulu Başkanımız sayın İbrahim Burkay, yönetim kurulu üyelerimiz ve kamudaki ilgili paydaşlarımız olanca gücüyle çalışıyorlar. Ben de meclis başkanı olarak 39 bin üyem adına bundan mutluluk duyuyorum." açıklamasında bulundu.

- KOBİ OSB için 12 milyon metrekare yer talebi

Topuk, odaya kayıtlı 39 bin 700 üyenin bulunduğunu ve üyelerin büyük çoğunluğunu da küçük orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) oluşturduğunu aktardı.

KOBİ'lerin de araziye ihtiyaçlarının olduğunu, bu nedenle oda olarak KOBİ OSB projesinin hazırlıklarına başladıklarını bildiren Topuk, şunları kaydetti:

"KOBİ'lerden de talepler yoğun olarak gelmeye başlayınca KOBİ OSB olarak ikinci bir projeye başlandı. Bununla alakalı da talep topladık. KOBİ OSB, firmalarımızın ihtiyaç duydukları altyapı imkanları, vergi kolaylıkları ve teşviklerle geri dönüşüm sektörü için de önemli fırsatları barındırıyor. İlk etapta 11 farklı sektör için planladığımız yeni organize sanayi bölgesinde iş dünyasının yoğun talebi ve yerel yönetimin de katkısıyla 16 farklı sektörün yer alması düşünüldü. Firmalarımızın bin ile 5 bin metrekare arası kapalı alanda faaliyet gösterecekleri KOBİ OSB'de yaklaşık 2 bin 500 firmadan 12 milyon metrekare civarında yer talebi aldık. Yol haritası belirlendi ve bakanlıklarla ilgili görüşmeler devam ediyor. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. İnşallah kısa sürede onunla ilgili ilk projenin temelleri atılmış olur."