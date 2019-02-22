Teknosa'dan bol fırsatlı

İSTANBUL (AA) - Teknosa, farklı indirim kampanyalarına ek olarak her ay bir defa düzenlediği avantajlarla dolu Tupturuncu kampanyasını 22-25 Şubat'ta gerçekleştiriyor.

Teknosa'nın açıklamasına göre, şirket, diğer indirim kampanyalarının yanı sıra Tupturuncu kampanyası ile avantajları bir arada sunuyor. 22-25 Şubat'ta geçerli olacak kampanya ile teknolojiseverler, yüzde 50'ye varan indirimlerin yanı sıra hediye ve 1 TL'ye ürün sahibi olma imkanından da faydalanacak.

Televizyondan akıllı telefona, notebooktan beyaz eşyaya, süpürgeden aksiyon kamerasına çeşitli ürünlerde sunulan kampanyalara Teknosa mağazalarından ve teknosa.com'dan erişilebilecek.

Kampanya kapsamında, Casper'ın seçili model notebooku ile antivirüs paketi hediye edilirken, 459 TL değerindeki Microsoft Office bireysel abonelik 199 TL'ye sunuluyor. HP Gold model notebook ise bin 400 TL'lik indirimle 3 bin 599 TL'ye satılıyor. Gaming aksesuar setini tamamlamak isteyenler içinse yüzde 50 indirimli Preo My Game MG42 Gaming klavye ile seçili gaming mouse sadece 1 TL'ye satılıyor.

Samsung Note 9 128 GB akıllı telefon tercih edenler, 5 bin 699 TL'lik kampanyalı fiyattan yararlanmanın yanı sıra Delonghi çay ve kahve makinesine 1 TL'ye kavuşacak. MI 8 LITE 64 GB akıllı telefon 2 bin 399 TL yerine bin 999 TL, Huawei Mate 20 Lite akıllı telefon ise 2 bin 899 TL yerine 2 bin 599 TL özel fiyatla satışta olacak. Tüm Preo taşınabilir güç kaynakları da yüzde 50 indirimle tüketicilerle buluşacak.



Televizyonlarda büyük ekran tercih edenler için de 65 inç LG Ultra HD TV’de yüzde 20'ye varan indirim var. 55 inç Samsung 4K Premium UHD TV bin 300 TL'lik indirimle 5 bin 999 TL'ye satışa sunuluyor. Beyaz eşya ve küçük ev aletlerinde de 500 TL'ye varan indirimler tüketicileri bekliyor.