TeknoSA'dan Disney Collection'ın birinci yılına özel indirim

İSTANBUL (AA) - TeknoSA, iş birliğinin birinci yılı dolayısıyla tüm Disney Collection ürünlerinde yüzde 25 indirim sunacak.

Şirket açıklamasına göre, TeknoSA, The Walt Disney Company ile gerçekleştirdiği iş birliğinin birinci yılını, okula dönüş hazırlıklarına denk gelen 7-17 Eylül'de tüm Disney Collection ürünlerinde yüzde 25 indirim avantajı sunarak kutlayacak.

Aslan Koruyucular'dan Karlar Ülkesi'ne, Mickey ve Minnie'den Disney Prensesleri'ne, Elena'dan Moana ve Arabalar'a kadar Disney'in en sevilen karakterlerinin birbirinden eğlenceli ve rengarenk sırt çantaları, beslenme çantaları, mataraları, defter setleri, oyuncakları ve tekstil dahil tüm ürünleri yüzde 25 indirimle TeknoSA mağazalarında ve "teknosa.com"da tüketicilerle buluşacak.