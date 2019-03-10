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Teknosa'dan, "Teknoloji Haftası'nda" kazandıran bilgi yarışması

- Tekno Quiz yarışmasına katılan teknolojiseverler, Teknosa'dan indirim kazanma fırsatı yakalıyor

Teknosa'dan,
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İSTANBUL (AA) - Teknosa, 11-14 Mart'ta gerçekleşecek Bilim ve Teknoloji Haftası’na özel kazandıran bir bilgi yarışması düzenliyor.

Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, Teknosa, Bilim ve Teknoloji Haftası’na özel olarak www.teknoquiz.com’da bir bilgi yarışması gerçekleştiriyor.

İçerisinde bilim, teknoloji ve Teknosa ile ilgili çoktan seçmeli sorular yer alan "Tekno Quiz" dijital bilgi yarışmasında, belirlenen süre zarfında toplam 10 sorudan 6 soruya doğru yanıt vererek testi tamamlayanlar, Teknosa mağazalarında ve teknosa.com'da geçerli bin TL ve üzeri alışverişlerinde 100 TL indirim kazanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
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