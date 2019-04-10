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Teknosa’nın "Müşteri Deneyimi" projesi Everest'e bir ödül daha

- Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa’nın müşterilerine kesintisiz bir çoklu kanal deneyimi sunmak amacıyla geliştirdiği dijital altyapı projesi “Everest, Müşteri Deneyiminde Zirve Yolu”, bir ödülün daha sahibi oldu

Teknosa’nın
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İSTANBUL (AA) - Teknosa’nın kesintisiz müşteri deneyimini hedefleyen ‘Everest, Müşteri Deneyiminde Zirve Yolu’ dijital altyapı projesi, International Data Corporation (IDC) Türkiye tarafından düzenlenen CIO Ödülleri’nde ‘Müşteri Deneyimi’ kategorisinde ödüle layık görüldü.

Teknosa açıklamasına göre, Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa’nın müşterilerine kesintisiz bir çoklu kanal deneyimi sunmak amacıyla geliştirdiği dijital altyapı projesi “Everest, Müşteri Deneyiminde Zirve Yolu”, bir ödülün daha sahibi oldu. Bilgi teknolojileri sektörünün en önemli organizasyonlarından IDC Türkiye tarafından daha önce Dijital Dönüşüm Ödülleri'nde "En İyi Çoklu Deneyim Mucidi Projesi" seçilen Everest, CIO Ödülleri’nde de "Müşteri Deneyimi" kategorisinde ödül aldı.

Omnichannel (çoklu kanal) stratejisi kapsamında envanter yönetiminden lojistik süreçlere kadar tüm ekosistemini birbiriyle entegre ve daha verimli hale getiren Teknosa, teknosa.com’un dünya çapında bir e-ticaret platformu olan Hybris’e geçişini 2018’de Everest projesi kapsamında tamamladı. İş süreçlerinde veri analitiğini merkeze koyan Teknosa, müşterilerinin doğru ürüne doğru zamanda, doğru noktada, doğru fiyatla erişebilmesi adına akıllı, bugünü takip eden, geleceği tahminleyen yepyeni bir yapı ile çoklu kanalda kesintisiz ve kişiselleştirilmiş hizmet sunmayı sürdürüyor.

50’den fazla firmanın 100’ü aşkın proje başvurusuyla bu yıl rekor kıran IDC Türkiye CIO Ödülleri’nde, üst düzey BT yöneticisi ve CIO’lardan oluşan jüri, tüm projeleri değerlendirerek yılın fark yaratan projelerini ödüllendirdi.

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