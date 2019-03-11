"Tekrar pozitif bir büyüme dönemine gireceğimize inanıyorum"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "Geçmişten alacağımız derslerle 31 Mart seçimlerinden sonra uzun sürecek seçimsiz bir dönemin vereceği fırsatı iyi değerlendirerek ekonomi odaklı bir gündemle 2019 yılının ikinci yarısında tekrar pozitif bir büyüme dönemine gireceğimize olan inancımı ifade etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Bahçıvan, büyüme rakamlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, gerek geçen yılın ikinci yarısından itibaren İSO Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) göstergeleri gerekse sanayi büyüme oranlarının, 2018’in son çeyrek büyümesinde olumsuz bir tablo ile karşılaşılacağını kendilerine gösterdiğini, bugün bunların gerçekleştiğini gördüklerini kaydetti.

Bahçıvan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şimdi artık geriye doğru değil, önümüze bakma zamanı. Açıklanan bu veriler ve içinde bulunduğumuz süreç, negatif büyümeden en çok etkilenen imalat sanayimize yönelik başta finansman olmak üzere rahatlatıcı tedbirlerin nitelikli, sürekli ve kalıcı boyutta olması gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu noktadan sonra ekonomik büyümedeki yavaşlamanın uzun sürmemesi hepimiz açısından önem taşımaktadır. Şunu unutmamalıyız ki Türkiye ekonomisi, zorlukları aşma gücüne, direncine ve mücadele azmine sahiptir.

Geçmişten alacağımız derslerle 31 Mart seçimlerinden sonra uzun sürecek seçimsiz bir dönemin vereceği fırsatı iyi değerlendirerek ekonomi odaklı bir gündemle 2019 yılının ikinci yarısında tekrar pozitif bir büyüme dönemine gireceğimize olan inancımı ifade etmek istiyorum. Son dönemlerde söylediğimiz gibi, finansal piyasalarda sağlanan dengelenmenin ardından şimdi sıra reel sektörde dengelenmeyi sağlamaya gelmiştir. Bu konuda son zamanlarda atılan çok önemli adımlar da var. Son istihdam teşvikleri ve hükümetten gelen yeni yapısal reform haberleri ile birlikte yeniden sanayi odaklı, güçlü, katma değeri yüksek ürünlere dayalı, kalıcı ve sürdürülebilir bir büyüme sürecine gireceğini düşünüyorum."



