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Tekstil atıklarından tasarlanan giysiler göz kamaştırıyor

- İstanbul Okan Üniversitesi öğrencilerinin düğme, etiket ve fermuar gibi tekstil atıklarından tasarladıkları giysiler, İzmir'de 2. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı'nda sergileniyor

Tekstil atıklarından tasarlanan giysiler göz kamaştırıyor
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İZMİR (AA) - İzmir'de devam eden 2. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı'nda sergilenen tekstil atıklarından tasarlanmış giysiler dikkati çekiyor.

Fuarİzmir'de 107 firmanın katılımıyla düzenlenen fuarda, sektör temsilcilerinin yanı sıra üniversite öğrencilerinin tasarladıkları ürünler de sergileniyor.

İstanbul Okan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Moda Tasarım Bölümü öğrencilerinin düğme, etiket, fermuar ve kurdele gibi tekstil atıklarından tasarladığı giysiler, ayakkabı, çanta ve şapkalar yoğun ilgi görüyor.

İstanbul Okan Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Moda Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Sema Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sanatsal Tekstil Atölyesi dersinde öğrencilerin farklı tasarım konularında çalışma yaptıklarını, ayrıca tekstil sektörüyle çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derneği ile ortak bir projelerinin olduğunu aktaran Yalçın, "Onların fuarlarına katılıyoruz. Fuara katılan firmalar kendi stantlarında göstermek istedikleri ürünleri bizlere yolluyorlar. Bizim öğrencilerimiz de bu ürünleri giysi ve aksesuara dönüştürüyorlar. Bize yollanan ürünler arasında düğme, fermuar, kurdele, etiket var. İstanbul'daki fuara katıldık. Orada da yoğun ilgi oldu. Şimdi buradayız." diye konuştu.

Yalçın, tasarımların satılmadığını, sadece teşhir amaçlı hazırlandıklarını da sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
DüğmeEtiketFermuarTekstil Atığı
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