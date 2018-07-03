Tekstil kolilerinden eroin çıktı

ANKARA (AA) - İstanbul Gümrük Muhafaza ekiplerince Halkalı'da, ihraç edilecek tekstil kolilerinin içinde 99,5 kilogram eroin ele geçirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, alınan istihbarat üzerine İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, İngiltere'ye ihraç edilecek ve işlemleri Muratbey Gümrük Müdürlüğünde gerçekleştirilecek ürünler için inceleme başlattı.

Eşyayı transit olarak taşıyacak 2 tırda, ihracat sahasında narkotik dedektör köpekler Töki, Nitro, Emily, Porsche ve Baron ile arama yapıldı. Araçlardan birinde bulunan kolilere köpekler aşırı tepki verdi. İçlerinde tişört bulunan kolilerde şeffaf paketler gizlendiği ortaya çıktı.

Paketlerde ele geçirilen maddenin eroin olduğu anlaşıldı. Ele geçirilen eroinin miktarı ise 99,5 kilogram olarak hesaplandı.

Operasyonla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.