Tekstil malzemesinden

İZMİR (AA) - TOLGA ALBAY - Türk tekstil eğitiminin duayen isimlerinden Prof. Dr. Işık Tarakçıoğlu tarafından tekstil malzemeleri kullanılarak geliştirilen "hibrit panel", güneş enerjisi sisteminde ısınmaya bağlı oluşan verim kaybını azalttığı gibi aynı anda hem elektrik hem sıcak su imkanı sunuyor.

Almanya'da aldığı eğitim sonrası 1971'de tekstil alanındaki ilk Türk öğretim üyesi ünvanıyla Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliğinde göreve başlayan Tarakçıoğlu, 2008 yılında emekli oldu.

TÜBİTAK Tekstil Araştırma Merkezi ile Ege Üniversitesi Tekstil Araştırmaları Merkezi'nin kurulmasında öncülük eden Prof Dr. Tarakçıoğlu, bu süreçte öğrencileriyle 20'ye yakın patent ve faydalı modele imza attı.

Emekli olduktan sonra bilimsel çalışmalarını sürdüren Türkiye'nin ilk tekstil profesörü, patentlerinin kullanıldığını görmek istediği için 70 yaşında şirket kurdu ve yenillenebilir enerji alanında çalışmalara imza attı.

- Üretim için ortak arıyor

Türkiye'nin yenilenebilir enerji konusunda iddialı hedefler koyması ve evlerin çatılarında da güneş enerjisinden elektrik elde edilebilmesini öngören yönetmeliğin çıkmasıyla umutlanan Tarakçıoğlu, mevcut panellere göre daha üstün özelliklerle tasarladığı fotovoltaik panelleri şimdi fuarlarda tanıtıyor.

Buluşlarının yaygınlaşması için 70 yaşından sonra üretime başlayan Prof. Dr. Tarakçıoğlu, güneş panellerinde geleceğin teknolojisi olarak tanımladığı hibrit panellerin yaygınlaşması için ortak arıyor.



Prof. Dr. Tarakçıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1980'lerdeki petrol krizinin ardından tekstil malzemelerini enerji alanında kullanmaya yoğunlaştığını, 2000'li yıllarda küresel ısınmanın gündeme gelmesiyle yenilenebilir enerji alanında projeler geliştirdiğini söyledi.

Uzun araştırmalar sonucu bu alanda patentler aldığını dile getiren Tarakçıoğlu, bunlardan birinin de yakın gelecekte ülke genelinde hızla yayılmasını beklediği çatıda elektrik üretimiyle ilgili olduğunu ifade etti.

Yeni çıkan yönetmelikle dağıtım şirketiyle anlaşma yapıp güneş paneli ve çift taraflı saat taktıran vatandaşların gündüzleri ürettikleri elektriği dağıtım şirketine satacaklarını, geceleri tüketeceklerini de şirketten alacaklarını anlatan Prof. Dr. Tarakçıoğlu, bu sayının milyonları bulması halinde ülkenin temiz enerji ihtiyacının önemli ölçüde karşılanmış olacağına inandığını vurguladı.

- Fotovoltaik çöplüğü

Dünyadaki mevcut fotovoltaik panellerde ısınma sorununun aşılamadığına dikkat çeken Prof. Dr. Tarakçıoğlu, "Özellikle Türkiye ve güneyindeki sıcak ülkelerde ısınma çok önemli bir sorun. Fotovoltaik paneller, üzerine düşen güneş enerjisinin en fazla yüzde 20 kadarını elektriğe çevirebiliyor. Yüzde 60-65'i ise ısı enerjisine dönüşüyor. Panelde sıcaklık her bir derece arttığında verim yüzde yarım düşüyor. Panellerin maksimum verimleri 25 dereceye göre dizayn edilmiştir. Bunun ne kadar üzerine çıkarsanız o kadar verim düşer. Nitekim Türkiye'deki güneş tarlalarında yüzde 75'in üzerinde verim alınamıyor çünkü bu sorun hale çözülebilmiş değil." diye konuştu.

Prof. Dr. Tarakçıoğlu, Almanya gibi soğuk ülkelerde panellerin 50 dereceye kadar ısındığı için orada verim kaybının daha düşük olduğunu ancak Türkiye gibi ülkelerde verimin yanı sıra panellerin ömrünün de yarı yarıya azaldığını dile getirdi.

- "Kullanım ömrü uzun"

Türkiye'nin bu nedenle yakın gelecekte "fotovoltaik panel çöplüğü olma" tehlikesinin bulunduğuna işaret eden Tarakçıoğlu, şöyle devam etti:

"Bu soruna çözüm olarak suyla soğutma sağlayan hibrit panel geliştirdim. Bakır levha ve boruların kullanıldığı bu panel maliyeti yüzde 150 artırıyor. Geliştirdiğim tekstil malzemesini panellerin arkasına yerleştirerek bakır borulu sistemle aynı verimi elde etmeyi başardım. Son derece ucuz ve verimli bir şekilde daha yüksek elektrik verimi, daha uzun kullanım ömrü ve sıcak suyu birlikte elde ediyoruz. Su için ayrı, elektrik için ayrı panel kurmaya gerek yok.

Hemen hemen 1 kilovat kurulu güce sahip klasik bir panelin maliyeti bin avro civarında. Bu bizim geliştirdiğimiz hibrit panel olursa bin 150 avroya çıkıyor. Klima çalıştırılmayan bir eve ortalama 2-3 kilovatlık panel yeterli. Bunun için de 2-3 bin avroları düşünmek lazım. Yani 15 bin liraya epey rahat edeceğiniz bir sistem kurabilirsiniz." diye konuştu.

Ürünün, hem enerjisini üretip faturasını düşürmek hem de bedava sıcak su kullanmak isteyenlere hitap ettiğini anlatan Tarakçıoğlu, geliştirdiği hibrit panellerin kullanılmaya başlandığını ancak pazarlama konusuna odaklanamadığı için henüz istediği hızda yaygınlaşmadığını belirtti.

İlerleyen yaşına rağmen sabahtan gece saatlerine kadar çalıştığını anlatan Prof. Dr. Tarakçıoğlu, büyük firmalardan, geliştirdiği en son sistemi lisans almasını beklediğini sözlerine ekledi.







