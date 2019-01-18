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Tekstil sektöründen ilave gümrük vergisi açıklaması

- İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz: - "Yıllık 1,3 milyar dolar değerinde ithalat gerçekleştirilen pamuk ipliği ve suni sentetik devamsız liflerden ipliklerin ithalatına yüzde 5 ila 8 arasında değişen oranlarda İlave Gümrük Vergisi getirildi"

Tekstil sektöründen ilave gümrük vergisi açıklaması
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İSTANBUL (AA) - İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, "Yıllık 1,3 milyar dolar değerinde ithalat gerçekleştirilen pamuk ipliği ve suni sentetik devamsız liflerden ipliklerin ithalatına yüzde 5 ila8 arasında değişen oranlarda İlave Gümrük Vergisi getirildi." ifadelerini kullandı.

İTHİB'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Öksüz, iplik sektöründe ithalat kaynaklı haksız rekabet baskısı ile karşı karşıya kaldığını 10 yılı aşkın süredir Türkiye Tekstil Sektör Kurulu ve İTHİB olarak bakanlık ve kamuoyu ile paylaştıklarını belirtti.

Öksüz, şunları kaydetti:

"16 Ocak 2019 itibarıyla tekstil ve ham maddeleri sektörümüzün en önemli gündem maddelerinden bir tanesi için önemli bir adım atıldı. Sektörümüzün ana hammaddelerinden biri konumunda bulunan ve yıllık 1,3 milyar dolar değerinde ithalat gerçekleştirilen pamuk ipliği ve suni sentetik devamsız liflerden ipliklerin ithalatına yüzde 5 ila 8 arasında değişen oranlarda İlave Gümrük Vergisi getirildi. 2008 yılında tekstil ve hazırgiyim sektörlerindeki bir çok ürün grubu yüzde 30'lara varan oranda İlave Gümrük Vergisi ile koruma altına alınmış ancak iplik korunan ürün gruplarının arasına maalesef alınmamış, sektörümüzde, milyonlarca dolarlık yatırımlar ile kurulan birçok iplik fabrikası bu süreçte kapanmak zorunda kalmıştır.

İthalat kaynaklı haksız rekabet baskısı ile karşı karşıya kaldığımız pamuk ipliği ve suni sentetik devamsız liflerden ipliklere yüzde 5 ila 8 arasında değişen oranlarda getirilen İlave Gümrük Vergisi için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan olmak üzere ilgili tüm taraflara teşekkür ederiz.

Ancak sektörümüzden aldığımız geri dönüşlerde, ucuz işgücü ve enerji maliyetlerine sahip küresel rakiplerimizde pamuk ipliği ve suni sentetik devamsız liflerden iplik ihracatına devlet sübvansiyonları da sağlanıyor olması sebebiyle getirilen İlave Gümrük Vergisi oranlarının yeterli olmadığı endişesi oluşmuştur. Bu gerekçeler ışığında Ticaret Bakanlığımızın pamuk ipliği ve suni sentetik devamsız liflerden iplik ithalatına getirdikleri İlave Gümrük Vergilerini, sektörümüzün beklentilerini göz önüne alarak yükseltecek şekilde yeniden değerlendirmelerini talep ediyoruz."

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İstanbul Tekstil Ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği
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