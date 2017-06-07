Tekstil ve hammaddeleri ihracatında artış

MERSİN (AA) - Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, birliğin ihracatının yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12'lik artışla 384 milyon dolara ulaştığını belirterek, "İhracattaki bu artış oldukça sevindirici. Hedeflere günden günde daha çok yaklaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Kıvanç, yaptığı yazılı açıklamada, Akdeniz İhracatçılar Birliği bünyesindeki ATHİB'in ihracata son hız devam ettiğini, mayıs ayında 76 milyon dolarlık ihracat yapıldığını bildirdi.

Yılın ilk 5 ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 384 milyon dolar tutarında ihracat yapıldığını belirten Kıvanç, "İhracatta yaşanan bu artış oldukça sevindirici. Hedeflere günden günde daha çok yaklaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kıvanç, mayıs ihracatında en büyük pazarlarından birinin Tunus olduğunu ifade etti. Kıvanç, şunları kaydetti:

"Bunun yanında özellikle İran pazarında da hem miktar hem değer bakımından yüzde 60’lara ulaşan artış bölge ihracatçısı ve Türkiye ihracatı bakımından oldukça önemli.

Dokuma kumaşlar yüzde 40 payla en önemli ihraç ürünü. Örme kumaşlar ikinci, pamuk ipliği ise üçüncü sırada.

Tasarım konusunda, bölgeye katma değer katmak adına çalışmalarımız devam edecek. Yeni projelerle bölgeyi adeta bir tasarım üssü haline getireceğiz. İhracat ile tasarım arasında güç birliği yapılarak arzu edilen seviyeye ulaştırılmasında sonuna kadar destek vereceğiz."



