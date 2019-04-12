Tekstil ve hazır giyim sektörü ihracatında yeni bir atılım

Tarihi bir süreçte olan, Türkiye’ye ihracat kültürünü getiren, üretim ve istihdamda öncü tekstil ve hazır giyim sektörü, ihracatta yeni atılımlar için İstanbul Uluslararası Tekstil ve Hazır Giyim Zirvesi'nde buluşuyor.



450 milyar Dolar’lık dünya hazır giyim ticaretinden sadece yüzde 3,4 pay alan ülkemiz, eşsiz potansiyelini harekete geçirerek büyük bir atılım yapabilecek, bu pastadan daha fazla pay alabilecek güce sahip. Türkiye genelinde 30 sektörel ve bölgesel dernek ve bunlara bağlı 9 bin 300 sanayiciyi temsil eden Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) işte bu gücü harekete geçirmek, yıllardır belli bir aralığa sıkışmış tekstil ve hazır giyim ihracatını bu kapandan kurtarmak amacıyla önemli bir organizasyona imza atıyor. İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) ile iş birliğiyle 16-17 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek İstanbul Uluslararası Tekstil ve Hazır Giyim Zirvesi'nde sektör temsilcileri, küresel ve ulusal tedarikçiler, akademisyenler, bölgesel kanaat önderlerini bir araya getirecek olan MHGF, 2017 yılında "Anadolu'da Yatırım ve İstihdam Seferberliği" adıyla başlattığı bölgesel çalıştayları da bu zirveye taşıyarak Anadolu'daki üreticiyi dış pazarlarda yeni oyuncu olarak kazandırıp, ihracata yükselen bir ivme, ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyor.



Türkiye’den ve dünyadan alanında uzman konuşmacıların yer alacağı etkinlik aynı zamanda iş ağınızı genişletecek ve ikili ticari görüşmelere de ev sahipliği yapacak.



26 bölgesel ve 3 sektörel olmak üzere 29 federasyon, 244 dernek, 25 bini aşkın iş insanı ile 40 bini aşkın şirketi temsil eden Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'nun (TÜRKONFED) en büyük üyesi olan MHGF, bu büyük yapının gücünü de İstanbul Uluslararası Tekstil ve Hazır Giyim Zirvesi’ne taşıyor.



