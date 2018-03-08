Tekstilde 10. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesi

BURSA (AA) - Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) öncülüğünde düzenlenen "Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe 10. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesi" başladı.

Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ortaklığında, TÜBİTAK desteğiyle BUTEKOM Ar-Ge Merkezi'nde başlayan zirvenin açılışında, tekstilin piyasayı güçlendiren bir sektör olduğunu söyledi.

Türkiye'nin katma değeri yüksek tekstil ürünlerinde atılım yapması gerektiğini belirten Küçük, "Uzay, savunma sanayisi ve otomotiv sektöründe kullanılan tekstil ürünlerini üretebilmemiz çok önemli. Üretim önce bilgiyle olur ama bilginin somutlaşıp ürüne gelmesi çok zor bir hadisedir. Mükemmeliyet merkezlerinin en önemli amaçlarından biri bilginin somuta dönmesidir." dedi.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay da ulusal ve uluslararası alanda birçok paydaşın olduğu önemli bir etkinlik düzenlediklerini ifade etti.

Tekstil ve konfeksiyon sektörünün 27 milyar doların üzerinde ihracat getirisine sahip olduğuna dikkati çeken Burkay, şunları söyledi:

"Proje pazarlarında en büyük hedefimiz, akademisyen, araştırmacılar ve şirketlerin kendi alanlarında ortaya koydukları Ar-Ge proje önerilerinin paydaşlarla buluşturulup destek alarak ürün haline dönüştürülmesi. 10 yıllık sürece baktığımızda bu proje pazarlarında bin 700'ün üzerinde proje sunulmuş. Proje önerilerimizin 170'i ortaklarla buluşturularak ürün haline dönüştürüldü. Türkiye olarak giyim tekstilinde dünya pazarında ilk beşteyiz. Mekan tekstilinde ilk üçte yer alıyoruz. Teknik ve fonksiyonel tekstilde ise ülkemiz maalesef hak ettiği konumda değil. Bu çalışmalarla teknik ve fonksiyonel tekstilde de söz sahibi olmayı amaçlıyoruz. Bu tür etkinlikler sektörümüzün gelişimine katkı koyacak."

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Bursa'nın önemli bir tekstil kenti olduğunu belirterek, "Tekstil ve konfeksiyon sektöründe katma değerli ürün üretimi ve ihracatımızın artması için bu tür etkinlikler çok önemli. Zirveye katılan tüm proje sahiplerini tebrik ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından proje sunan araştırmacılara plaket verildi.

