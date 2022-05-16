Tekstilde büyümek istiyoruz yeni fabrika yeri arıyoruz

Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, grup olarak ihracata yönelik üretim yatırımları için de yer arayışında olduklarını açıkladı. 2 milyon metre karelik alanda kurulu ASB’de yer kalmadığını, genişletmek ya da farklı bir yerde yeni bir serbest bölge kurmak için çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Şahin, “Kendi sanayi şirketlerimizin üretim kapasitelerini artırmak için de yeni fabrika yatırımları yapacağız. Elazığ'da fabrika yeri bulduk gibi. Bu konuda da yer arayışlarımız devam ediyor. Türkiye, geçen yıl hem tekstilde hem de hazır giyimde çok başarılı bir yıl geçirdi. Ülkemizin tekstil ve hazır giyim ihracatı 30 milyar doları aştı.Bu yıl da ihracatta artış gayet iyi gidiyor. Bizim için sevindirici olan ise grup şirketlerimizin ihracatının neredeyse ikiye katlanması ve Türkiye ihracatının çok üstünde bir artış ivmesi yakalamış olmamızdır” dedi. Kemal Şahin, ihracat odaklı yeni üretim yatırımları ve turizmde yeni otellerle Türkiye’nin döviz gelirlerinin artmasına, ilave istihdam yaratmaya ve dış ticaret açığının azalmasına katkı sağlamanın ayrıca mutluluk verici olduğunu belirtti.

1 MİLYAR DOLAR CİROYA ULAŞTI

Kemal Şahin, üniversite okumak için gittiği Almanya’da Aachen Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. Alman hükümeti mühendis olarak çalışma izni vermeyince 1982’de 5000 markla önce bir hediyelik eşya dükkânı açtı ve girişimci oldu. Daha sonra Türkiye’den Almanya’ya getirttiği tekstil ürünlerini satarak işini çok hızlı büyüttü. Sonra Türkiye’de kendi üretime başladı ve kısa sürede fabrikalar kurmayı başardı. Almanya’da ve Türkiye’de çok sayıda tasarımcıyla çalıştı ve baştaAlmanya olmak üzere Avrupa ve Amerika’da toptan satış noktaları kurdu. Ayrıca yurtiçi ve yurtdışında üretim tesisleri ve lojistik merkezleraçtı.1986’da Türkiye’den Almanya’ya en çok tekstil ve hazır giyim ihracatı yapan firmaların sahibikonumuna geldi, 1997’de de Almanya’da yılın iş adamı seçildi. Şahinler Holding halen 4 kıtada 5 ülkede 7 sektörde 10 bini aşkın çalışanı ve 1 milyar doların üzerinde cirosu ile büyümeye devam ediyor. Kemal Şahin, iş insanı olarak Türkiye’nin ve Türk girişimcilerinin Avrupa’daki algısının iyileşmesinde önemli katkı yaptı. Bu katkılar iki ülkede de devletin en üst makamlarınca takdir edildi. 9’uncu Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel tarafından, “Devlet Üstün Hizmet Madalyası” ile ödüllendirildi. Almanya’da da Cumhurbaşkanı Joachim Gauck tarafından “1. Sınıf Liyakat Nişanı” ile onurlandırıldı. Her iki ödüle de layık görülmesinde ülkeler arasında ticari ilişkilere sağladığı katkılar, önemli sivil toplum örgütlerinin kurulmasına liderlik etmesi, eğitimi sürekli desteklemesi, önemli etkenler oldu. Kemal Şahin, 1997’de Amerika'daki "Dünyayı Yönetenler Kulübü" kabul edilen ilk Türkolmasının yanı sıra, 1998’de Avrupa Onur Girişimcisi de seçildi. Avrupa Türk İşadamları ve Sanayicileri Derneği’nin (ATİAD), Türk Dış Ticaret Vakfı’nın, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası’nın, Türk–Alman Öğrenci ve Akademisyenler Derneği’nin (TD- Platform) ve Stiftung BildungEğitim Vakfı gibi sivil toplum örgütlerinin kurucusu ve tamamına yakının ilk başkanı oldu.