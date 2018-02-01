DENİZLİ (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK - Ev tekstilinde iç ticaretin köklü merkezlerinden Denizli'deki Babadağlılar Çarşısı, son yıllarda elde ettiği ihracat başarısıyla da dikkati çekiyor.

Havlu, bornoz, çarşaf ve nevresim gibi tekstil ürünlerinde irili ufaklı çok sayıda firmanın faaliyet gösterdiği Denizli'de Babadağlılar Çarşısı, 42 yıldır sektörün kalbinin attığı yer olarak biliniyor.

Kent merkezinde 8 katta 30 ile 75 metrekarelik 100'ü aşkın mağazayı bünyesinde barındıran çarşı, Pamukkale'yi görmek için gelen yerli ve yabancı turistlerin de uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Esnafın ürünlerini çarşıyı çevreleyen yuvarlak formdaki korkuluklara asması nedeniyle renkli görüntülere sahne olan çarşı, son yıllarda e-ticaretin de desteğiyle dış pazara açıldı.

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, AA muhabirine, Babadağlılar Çarşısı'nın artık sadece Anadolu'dan değil dünyanın pek çok ülkesinden gelen alıcıları misafir ettiğini söyledi.

Bu çarşı sayesinde Denizli'de üretim yapan tesislerin alıcıya ulaşabildiğini, çarşının aynı zamanda fiyatların belirlendiği bir nevi borsa olma özelliğini de taşıdığını kaydeden Erdoğan, "Bu çarşı sayesinde küçük üretici marka olma şansını yakalıyor, ihracatta da iddialı hale gelebiliyor. İnternet üzerinden pazarlamanın verdiği imkanlarla artık çarşıdaki mağazaların hemen hepsi ihracat yapabiliyor. Oda olarak hedefimiz küçük dükkanlardan yapılan bu ihracatın köklü hale gelmesi ve artmasını sağlamak." dedi.

- 35 metrekarelik dükkandan 30 ülkeye ihracat

Çarşıda 35 metrekarelik dükkanında Babadağ ve Buldan'da dokunan tekstil ürünlerinin satışını yapan Mehmet Ertuna, çoğu geleneksel ürünlerle AB ve ABD başta olmak üzere 30 ülkeye yıllık 450 bin dolarlık ihracat yaptıklarını söyledi.

Dünyaca tanınan Türk hamamı kültürünün de etkisiyle daha çok geleneksel dokunan peştemal ürünlerinin ihracatını yaptıklarını kaydeden Ertuna, şöyle konuştu:

"Bu işi dedemizden öğrendik, çocuklarımıza öğretmeye çalışıyoruz. Geleneksel sanatlarımızı ayakta tutmaya ve Türkiye'nin tanıtımını yapmaya çalışıyoruz. Bu gönüllülük esasına dayanan bir iş. Aslına uygun şekilde üretim yapıyoruz. Burada 35 metrekarelik dükkanda yaklaşık 38 yıldır hizmet ediyoruz. İşletmeler küçük de olsa arkasında büyük bir emek var. Denizli'ye ait ürünlerle 30 ülkeye satış yapabilir hale geldik."

- Denizli'nin fuarı

Çarşıya 12 yaşında çırak olarak giren ve 26 yıldır kendi mağazasında satış yapan Osman Dereköylü ise Denizli'de tekstil denilince akla Babadağlılar Çarşısı'nın geldiğini belirterek, "Çarşıya gelenler hiçbir şey almasalar bile yeni çeşitleri görmüş oluyorlar. Kentte üretilen bütün mallar burada sergilenir. Bu çarşı Denizli'nin fuarıdır." dedi.

Avrupa ülkelerine havlu, bornoz ve nevresim gönderen Mesut Baş da kente gelen yerli ve yabancı misafirlerin çarşıya gösterdikleri ilginin memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.