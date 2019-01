“Tekstilkent“ ile Erzurum'da 4 bin kişiyle istihdam

ERZURUM (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca finanse edilen "Cazibe merkezlerini destekleme programı" kapsamında Erzurum'da yaklaşık 4 bin kişiye istihdam olanağı sağlaması planlanan "Tekstilkent Projesi"nin de içinde bulunduğu 3 ayrı projenin protokolü imzalandı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen'in imzaladığı "Erzurum Tekstilkent", "Mobilya sektörü inovasyon ve teknoloji merkezi" ile "İkinci OSB doğal gaz altyapısının kurulması" projelerinin bu yıl eylül ayında tamamlanması planlanıyor.

Vali Okay Memiş, KUDAKA salonunda düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, yaklaşık 2,5 aydır görev yaptığı Erzurum'da halkla iç içe olduklarını, tüm kurumlarla beraber kente değer katmak istediklerini anlattı.

"Laf değil iş ürütmek istiyoruz." diyen Memiş, "Elimizi taşın altına koymak istiyoruz. Sadece rutin işleri yapan, cari harcamaları yapan müesseseler olmak istemiyoruz. Göreve başladığım günden itibaren sürekli alanda vatandaşlarımızla iç içeyim. Erzurum temel kamu hizmetleri açısından yeterli bir il. Bundan sonra yapmamız gereken biraz daha vatandaş odaklı kamu yönetiminin tezahürü olarak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına odaklanmak, vatandaşlarımızın bizden taleplerini yerine getirmek." ifadesini kullandı.

- 4 bin kişiye istihdam olanağı

Memiş, Türkiye'nin önemli tekstil firmalarıyla Erzurum'da yatırım yapmaları konusunda görüşmeler gerçekleştirdiklerini, özellikle "Tekstilkent"in hayata geçmesiyle önemli bir istihdam olanağının ortaya çıkacağını anlattı.

Tekstilkent projesinin gündeme gelmesiyle hemen harekete geçtiklerini ve Bakanlıktan gelen onayla bu imzaları attıklarını dile getiren Memiş, şunları kaydetti:

"Hayata geçirmeyi planladığımız bu çalışmalarla ilgili de bir takım eleştiriler alacağız. Tabii bunun belli bir dozu olmalı. Her şeyden öte bizim niyetimiz halis. Herkesin şunu bilmesini istiyorum ki kamu kaynağını kimselere peşkeş çekmeyeceğiz ve çarçur etmeyeceğiz. Eksiğimiz, hatamız olabilir ama tek bir derdimiz var o da kısa ve orta vadede yaklaşık 4 bin kişiye istihdam kapısı açmak. Bu nedenle gerekirse şantiye şefliği yapacağım. Sürekli takip edeceğim, bir an önce bu yatırımlar bitecek."

Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen de KUDAKA koordinesinde gerçekleştirilecek Tekstilkent projesinin uygulayıcısının Erzurum Valiliği olduğuna işaret ederek, "50 dönümlük bir alanda 5 adet tekstil fabrikası yaparak, yatırımcılara tahsis edeceğiz. Bu konuda Valiliğimiz ve bizlere taahhüt edilen istihdam sayısı şu an 1750 seviyesinde. İnşallah ilerleyen dönemlerde istihdam sayısı 4 bine ulaşacak. İnşallah bu yılın sonunda fabrikalar tamamlanacak." diye konuştu.