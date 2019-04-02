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Tel Aviv'den Bodrum'a ilk charter uçuşu

- İsrail'in başkenti Tel Aviv'den charter uçuşu ile Milas-Bodrum Havalimanı'na inen uçaktaki yolcular, karanfillerle karşılandı - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan: - "22 tane charter uçuşu gerçekleştireceğiz Bodrum'a. Yaklaşık 4 bin turist gelecek. Daha sonra yazın haftada 4 uçak seferi ile Tel Aviv'den bu uçuşlarımız devam edecek"

Tel Aviv'den Bodrum'a ilk charter uçuşu
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MUĞLA (AA) - Milas-Bodrum Havalimanı'nda, İsrail'in başkenti Tel Aviv'den sezonun ilk charter uçuşu ile gelen turistler, karanfillerle karşılandı.

Corendon Hava Yolları ile gelen İsrail ve Filistinli 180 turiste havalimanı çıkışında lokum ikram edildi ve karanfiller verildi.

Bu sezon Tel Aviv'den Milas-Bodrum Havalimanı'na gerçekleştirilen ilk charter uçuşu ile gelen turistler, daha sonra otobüslere binerek konaklayacakları otellere gitmek üzere alandan ayrıldı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı ve Brontes Travel Seyahat Acentesi yetkilisi Yüksel Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, turistlerin Bodrum ve Marmaris'te konaklayacaklarını söyledi.

Aslan, "Tel Aviv'den ilk charter seferimiz 180 misafirle geldi. İsrail ve Filistin kökenli turistler. Nisan ayında İsrail'de bir bayram (Pesah) var. Bu bayram vesilesi ile de 22 tane charter uçuşu gerçekleştireceğiz Bodrum'a. Yaklaşık 4 bin turist gelecek. Daha sonra yazın haftada dört uçak seferi ile Tel Aviv'den bu uçuşlarımız devam edecek." dedi.

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