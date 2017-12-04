"Telefonda artık büyük ekran tercih ediliyor"

ESKİŞEHİR (AA) - TARKAN DEMİR - Teknoloji şirketi Lenovo'nun Türkiye Pazarlama Direktörü Aysun Karabıyık Sarıkaya, akıllı telefon pazarının bilgisayarın çok üzerinde olduğunu belirterek, "Telefonun Türkiye'de yıllık hacmi 12 milyon adede ulaştı. Herkesin elinde bir telefon var. Sık değiştiriyoruz. Yeni modeller çıktıkça da almaya devam ediyoruz. Bilgisayarda ise değiştirme süresi 7 yıl." dedi.

Eskişehir'de bir etkinliğe katılan Sarıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de son verilere göre 66 milyon internet kullanıcısı olduğunu, bunun da toplam nüfusun yüzde 83'üne tekabül ettiğini söyledi.

Sarıkaya, akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarların hayatın olmazsa olmazı haline geldiğini vurgulayarak, "Mobil 55 milyon tüketiciden bahsediyoruz. Bu oran gerçekten yüksek. Avrupa ülkelerine göre biraz geride olabiliriz ama çok hızlı bir ilerleme var." diye konuştu. Bunun pek çok nedeninin bulunduğuna işaret eden Sarıkaya, şöyle devam etti:

"Genç nüfusumuz artıyor Türkiye'de. Sadece genç nüfusumuz birçok Avrupa ülkesinin toplam nüfusundan bile fazla. Bu büyük potansiyel Türkiye'de teknolojinin çok hızlı ilerlemesine sebep oluyor. İnanılmaz bir hızla sosyal medya kullanıcısı artıyor. Birçok sosyal medya platformunda gençler çok aktif. Milyonlarca kullanıcı var. Birçok sosyal medya platformunda dünyada ilk sıralardayız. Örneğin Türkiye'de Facebook'ta kullanıcı sayısı 44 milyona ulaştı. Instagram inanılmaz hızla ilerliyor dünyada. Paylaşmayı, fotoğraf çekmeyi seviyoruz. Çekmesek bile başka fotoğraflara bakmayı seviyoruz. Türkiye'de internet kullanımına bakıldığında artık kolay ulaşılabilir hale geldi. Birçok genç her ortamdan rahatlıkla internete ulaşabiliyor. Kadın-erkek arasında çok fazla oransal bir fark yok. Eşit kullanıyoruz."

- "Tüketiciler bilinçlenmeye başladı"

Sarıkaya, son araştırmalara göre, yaşa bakıldığında internet kullanım oranının 18-34 yaşlarında yüzde 40 civarında bulunduğunu belirterek, "Bunu 18-40 yaş olarak değerlendirmeye aldığımızda kullanım oranı yüzde 60'a çıkıyor. Genç nüfusun daha aktif kullandığı bir ülkeden bahsediyoruz." şeklinde konuştu.

Tüketicilerin bilinçlenmeye başladığını anlatan Sarıkaya, "Sizin verdiğiniz bilgiyi araştırıyor, doğruluğunu tespit edip, kıyaslıyor. Doğruyu söylemek zorundasınız öncelikle bu çok önemli. Tüketiciye doğru bilgi vermeniz gerekiyor çünkü tüketici o bilgiye bir şekilde ulaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sarıkaya, Türkiye'de tüketicilerin yeni teknolojiyi kullanmayı sevdiğini dile getirerek, "Tüketici davranışları her yıl çok hızlı değişiyor. Ekonomi ve çevresel şartlar değişiyor. Artık Türk tüketicisi bilgisayarı uzun yıllar almak için sabredebiliyor ama yeni teknoloji gördüğünde bunu değerlendiriyor. Örneğin biz kalemli bir bilgisayar çıkardık, beklediğimizin üzerinde bir talep gördük." ifadelerini kullandı.

Akıllı telefonlarda artık büyük ekranın tercih edildiğini aktaran Sarıkaya, "Türk tüketicisi zeki, çabuk takip ediyor, çabuk alıyor yenilikleri. İşine yaradığını düşünüyorsa hızlıca edinmeye çalışıyor. Fiyat fayda dengesi açısından dayanıklı ürünü tercih ediyor. Bunun için fazla ödemeye yöneliyor. Bu da tüketicinin bilinçlendiğini gösteriyor." dedi.

Sarıkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Akıllı telefon pazarı bilgisayarın çok üzerinde. Telefonun Türkiye'de yıllık hacmi 12 milyon adede ulaştı. Herkesin elinde bir telefon var. Sık değiştiriyoruz. Yeni modeller çıktıkça da almaya devam ediyoruz. Bilgisayarda ise değiştirme süresi 7 yıl. Tüketici, 'Zaten evde kullanıyorum. Çok ortalığa çıkarmıyorum, bozulsa da kırılsa da olur. Son anına kadar kullanayım.' diyor. Bilgisayar değiştirme süresi dolayısıyla uzuyor. Akıllı telefon şu anda böyle değil. Hayatımızın olmazsa olmazı. Kırmızı ışıkta bile mesaj veya ileti geldi mi diye telefonlarımızı kontrol ediyoruz."