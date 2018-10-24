Telefonlara yerinde tamir hizmeti Edenred'lilere yüzde 20 indirimli

İSTANBUL (AA) - Edenred, Red Club kampanyası kapsamında cep telefonunun yerinde tamir hizmetini, yüzde 20 indirim avantajıyla sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile yemek kuponu hizmetini tanıştıran ilk uluslararası şirket olan Edenred, sunduğu çözümler ile adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

Müşteriler, çalışanlar veya üye iş yerleri, Edenred Red Club kapsamında, CepteTamir uygulamasından yüzde 20 indirimle faydalanma fırsatı yakalıyor.

CepteTamir, iş hayatının koşuşturması içerisinde, akıllı telefonlarının başına bir şey geldiğinde, servis aramaya, telefonlarını servise bırakmaya zamanları olmayan, servise bırakılan telefonlarında yer alan kişisel verilerinin güvenliğinden endişe duyanlara, yerinde hizmeti sunarak, söz konusu endişelere son verecek.

Edenred'lilere yüzde 20 indirim fırsatıyla sunulan hizmet ile kullanıcılar hem zamandan tasarruf sağlamış hem de güvenle telefonlarını tamir ettirmiş olacak. Ayrıca bu hizmetten yararlanan tüm Edenred kullanıcılarına, CepteTamir'den kırılmaz cam ve silikon kılıf hediye edilecek.