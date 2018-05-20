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Telekomünikasyon ekipmanları için yetkili gümrüklere yenisi eklendi

ANKARA (AA) - Telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapıldığı gümrük müdürlüklerine Avrupa Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü de eklendi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin...

Telekomünikasyon ekipmanları için yetkili gümrüklere yenisi eklendi

ANKARA (AA) - Telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapıldığı gümrük müdürlüklerine Avrupa Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü de eklendi.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapıldığı gümrük müdürlüklerine Avrupa Serbest Bölge Gümrük Müdürülüğü de eklendi.

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Telsiz Ve TelekomünikasyonResmi GazeteGümrük Ve Ticaret BakanlığıGümrük Genel Tebliği
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