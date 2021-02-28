Televizyonda lider mağazada hijyen

Dünyanın önde gelen teknoloji firmalarından Samsung, pazar araştırma firması Omdia’nın raporuna göre küresel televizyon pazarındaki liderliğini 15 yıldır aralıksız sürdürüyor.

Samsung Electronics, küresel televizyon pazarındaki liderliğini 2020 yılı dördüncü çeyreğinde de sürdürdü. 23 Şubat’ta yayınlanan yeni verilere göre, Samsung Electronics 2020 yılı dördüncü çeyreğinde küresel televizyon pazarındaki gelirden %31,8’lik bir pay elde ederek 2020 yılında %31,9’luk paya ulaştı. Samsung, inovasyon konusundaki sürekliliğiyle görsel ekranlar alanında önemli bir büyüme elde etti. Bu başarıda Samsung’un en kaliteli evde izleme deneyimleri sunma konusundaki kararlılığı, hızla büyüyen QLED portföyü, 75 inç üzeri ultra geniş ekran televizyon segmentindeki kategori liderliği ve kapsamı genişletilen Lifestyle TV portföyünün katkısı büyükEndüstri, kategori ve ürünlerde ilkleri sunabilmesi de bu başarının ardında yatan bir diğer önemli faktör.

“Ürünlerimize duyulan güven bizi gururlandırıyor”

Samsung Electronics Görsel Ekranlar Bölümü Başkanı Jong-hee Han, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Tüketicilerimiz günlük yaşamlarında eğlenmek, sevdikleriyle görüşmek, evden çalışmak ve evde egzersiz yapmak gibi birçok amaçla ekranları sıklıkla kullanıyor. Böylece farklı yaşam tarzlarının, günlük rutinlerin yalnızca nasıl değiştiğine değil bunun ötesinde nasıl bir araya geldiğine de tanıklık ediyoruz. Benimsediğimiz vizyona ve ürünlerimize duyulan güven bizi inanılmaz derecede gururlandırıyor. Bu güven sayesinde, günümüz tüketicisinin ihtiyaçlarını karşılayan en son yenilikleri ve sınıfının en iyi ekran deneyimini sunmak için durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz.”

Son 15 yıla bakıldığında Samsung, inovasyon odaklı büyüme gündemiyle çığır açan yeni teknolojileri bir araya getirirken birden fazla kategoriye, geniş bir tüketici yelpazesine ve kullanım tarzına hitap etmeyi başarmış durumda. Samsung, 2021 yılında da temel ürün yelpazesine yenilerini ekleyip kapsamını genişletmeyi, tüm TV serilerine kendi geliştirdiği teknoloji ve özellikleri ekleyerek endüstrideki pazar liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. Samsung’un Neo QLED ürün serisi, MICRO LED ürünleri, Lifestyle TV’leri ve şirket operasyonlarının uzun vadeli sürdürülebilirlik programlarına uyumlu hale getirilmesi gibi adımlar da bu yeniliklere dahil olacak. Önümüzdeki birkaç yıl boyunca Samsung, temel ve geliştirilmekte olan teknoloji hizmetlerini desteklemek amacıyla, stratejik iş kollarında AR&GE ve ürün geliştirme alanlarına yatırım yapmaya devam edecek.

Bu arada şirketin Yeni Galaxy S21 Serisi raflardaki yerini aldı. Samsung, ürün özelliklerin yanı sıra üretim sürecinde ve mağazalarında aldığı hijyen önlemleriyle ve mağazalarda temassız çalışabilen deneyim alanları ile tüketicilerin alışveriş esnasındaki beklentilerini de karşılayan bir deneyim sunuyor.

Tüm dünya ile birlikte Türkiye’de de satışa sunulan Samsung’un son teknolojilerle geliştirdiği, efsanevi kamera özelliklerine sahip yeni Galaxy S21 Serisi raflardaki yerini aldı. Samsung, bu seride yer verdiği özelliklerin yanı sıra üretim sürecinde ve mağazalarında aldığı hijyen önlemleriyle ve mağazalarda temassız çalışabilen deneyim alanları ile tüketicilerin alışveriş esnasındaki beklentilerini de karşılayan bir deneyim sunuyor.