TELKODER: Türkiye fiberde çağ atlayacak

Ülkemizde fiber altyapının yaygınlaşması konusunda yıllardan beri yaşanan sorunlar çözüme kavuşuyor. Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) ile Türkiye’de en büyük altyapı şebekesine sahip olan Türk Telekom, Turkcell, Vodafone ve Türksat ülkemize fiberde çağ atlatacak bu önemli gelişmenin taraflarını oluşturuyor.24 Mayıs’ta Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın katılımıyla Grand Ankara Hotel’de gerçekleştirilecek törende, Türkiye telekomünikasyon devleri kullanılmayan sabit elektronik haberleşme altyapılarını karşılıklı kullanıma açan protokole imza atacaklar.TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak, Türk Telekom CEO’su Paul Doany, Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu, Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan ve Türksat CEO’su Cenk Şen arasında imzalanması beklenen anlaşma, ülkemizin gücüne güç katacak.Telekomünikasyon sektöründe yer alan şirketler; ülkemizdeki kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması, mükerrer yatırımların engellenmesi, altyapı kapsama alanının genişletilmesi, genişbant internetin yaygınlaşması, kalitenin yükseltilmesi amacıyla fiber altyapılarını karşılıklı kullanıma açıyor.Protokole imza atıldıktan sonra bir ay içerisinde tarafların kendi aralarında bir kiralama sözleşmesini imzalayacaklarını kaydedenprotokolün amaçlarını ve şirketlere sağlayacağı faydaları şöyle aktarıyor: “Tüm paydaşların katılımıyla gerçekleştirilecek çalışmalar fiber altyapı sorunlarının büyük ölçüde çözülmesini sağlayacak. Bu anlaşmanın ilkelerini; yasal veya fiili tekel oluşmasını engellemek, rekabeti geliştirmek, tüm şirketlerin tüm sektör paydaşlarına eşit davranmasını sağlamak olarak sıralayabiliriz. Kararın hayata geçirilmesiyle ilgili şirketler, altyapı kiralamalarından uzun vadeli güvenceli bir gelir elde etme imkânı bulacak, yeni altyapı kazılarıyla zaman kaybetmeyecekler, fiber altyapı kurmakta yaşadıkları sorunlar en aza indirilecek.İmzalanacak protokol kritik yeni gelişmeleri de beraberinde getiriyor. Türk Telekom’un büyük altyapısı süratle fiberleşmeye en büyük katkıyı yapacak. Bunun yanı sıra Türksat’ın altyapısı da 2,5-3 milyon yeni aboneye fiber hizmeti verebilecek.Bu protokolün uygulanmaya başlamasıyla birlikte Kablo TV şebekesi üzerinden diğer işletmeciler de internet hizmeti verebilecekler”.Yaşanan tüm bu gelişmeler hakkında TELKODER Başkanı Yusuf Ata Arıak, “Bizim diğer gelişmiş ülkelerden bir eksiğimiz yoktu, sadece işin organize edilmesi yönünden bir eksiğimiz vardı. TELKODER olarak bu eksikliği giderme çabalarımızın sonuca ulaştığını görmüş olmaktan son derece memnunuz. Bu doğrultuda elektronik haberleşme altyapımızın hızla gelişeceğine inanıyoruz. İlgili kararların uygulanmaya başlamasıyla ülkemizde sabit ve mobil internet hızlanacak, sabit ve mobil şebekelerde yaşanabilecek olası sorunlar önlenmiş olacak. Ayrıca önümüzdeki yıllarda hizmete girmesi beklenen 5G’nin önü açılmış olacak” dedi.