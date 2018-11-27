Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda dünya Atletizm Bursa Trabzon
KIKO MILANO, TÜRKİYE’DE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR
KIKO, İSTİKLAL CADDESİNDE
Gelir testi uyarısı
Gelir testi uyarısı
AB'nin Brexit zirvesi
AB'nin Brexit zirvesi
Milli geliri uçurdu
Milli geliri uçurdu
STAR'ın iskelesi ondan
STAR'ın iskelesi ondan

Telsiz cihaz ve sistemlerine düzenleme

- Teknik ölçütlerde belirlenen teknik ve usullere uygun telsiz cihaz ve sistemleri; telsiz ruhsatnamesi, telsiz kurma ve kullanma izni ile frekans tahsis ve tescil işlemlerinden muaf olacak

Telsiz cihaz ve sistemlerine düzenleme
banner17

ANKARA (AA) - Telsiz ruhsatnamesi, telsiz kurma ve kullanma izni ile frekans tahsis ve tescil işlemlerinden muaf telsiz cihaz ve sistemlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK), Frekans Tahsisinden Muaf Telsiz Cihaz ve Sistemleri Hakkında Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, teknik ölçütlerde belirlenen teknik ve usullere uygun telsiz cihaz ve sistemleri; telsiz ruhsatnamesi, telsiz kurma ve kullanma izni ile frekans tahsis ve tescil işlemlerinden muaf olacak. Muafiyet, teknik ölçütlere uygunluğun kaybıyla sona erecek.

Bu muafiyet, söz konusu telsiz cihaz ve sistemlerine yönelik yetkilendirme, spektrumun izlenmesi ve denetimi, piyasa gözetimi ve denetimi, haberleşmenin ve kişisel verilerin gizliliği dahil olmak üzere ilgili mevzuatta yer alan diğer yükümlülüklerden herhangi bir muafiyet sağlamayacak ve söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi için dayanak teşkil etmeyecek.

Muafiyet kapsamındaki telsiz cihaz ve sistemleri, diğer telsiz cihaz ve sistemlerine zararlı elektromanyetik girişime neden olmadan ve bunlardan kaynaklanan elektromanyetik girişime karşı koruma talep etmeden kullanılacak. Bu cihaz ve sistemleri kullananlar, belirtilen yükümlülükleri kabul etmiş sayılacak.

Telsiz cihaz ve sistemlerinin teknik ölçütler dışında kullanılmak istenmesi durumunda, telsiz kurma ve kullanma izni ve frekans tahsis ve tescili için Kuruma başvurulacak.

- Teknik ölçütleri BTK belirleyecek

Teknik ölçütler, Kurum tarafından belirlenerek, Kurumun resmi internet sitesinde yayımlanacak. Teknolojik gelişmeler, taraf olunan uluslararası kuruluşların kararları doğrultusunda yapılabilecek yeni planlamalar ve ulusal ihtiyaçlar çerçevesinde güncellenebilecek.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kurum tarafından frekans tahsisi yapılmış ve ruhsata bağlanmış telsiz cihaz ve sistemlerinden, yönetmelik kapsamında olanların ruhsatnameleri iptal edilecek. Söz konusu telsiz cihaz ve sistemleri, bu yönetmelik çerçevesinde kullanılmaya devam edecek. İptal edilmiş sayılan ruhsatnamelere ilişkin herhangi bir ücret iadesi yapılmayacak.

Kısa Mesafe Erişimli Telsiz (KET) Cihazları Hakkında Yönetmelik kapsamında telsiz cihaz ve sistemlerini kullananlar, 6 ay içerisinde mevcut cihaz ve sistemlerin frekanslarını, güçlerini ve diğer teknik özelliklerini, kullanım yeri ve diğer kısıtlamaları da dikkate alarak teknik ölçütlerde belirtilen değerlere uygun hale getirmekle yükümlü olacak.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BTKFrekans Tahsisinden Muaf Telsiz Cihaz Ve Sistemleri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1