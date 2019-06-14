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"Tema İstanbul Bahçe" projesinin yalıtım tercihi İzocam oldu

- Önemli pek çok projeye yalıtım danışmanlığı hizmeti veren İzocam, son olarak Küçükçekmece, Atakent'te gerçekleştirilen Tema İstanbul Bahçe projesinin de tercihi oldu

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İSTANBUL (AA) - İzocam, "Manto Taşyünü" ürünleri ile "Tema İstanbul Bahçe" projesi tarafından tercih edildi.

İzocam'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, önemli pek çok projeye yalıtım danışmanlığı hizmeti veren şirket, son olarak Küçükçekmece, Atakent'te gerçekleştirilen Tema İstanbul Bahçe projesinin de tercihi oldu.

Mesa Mesken Sanayi AŞ-Artaş İnşaat-Kantur-Akdaş K&A İnşaat tarafından yürütülen ve yaklaşık 100 bin 621 metrekare alana sahip projede, farklı kalınlıklarda İzocam Manto Taşyünü ürünleri kullanıldı.

Yalıtım ürünlerinin İzocam bayisi STO Yapı Sistemleri tarafından temin edildiği projede güçlü yalıtım özelliklerine ve yangın güvenliğine sahip olan İzocam ürünleri, YVT Mühendislik Mimarlık İnşaat ve Mayko Yapı Endüstri tarafından 36 bin metrekarelik alana uygulandı.





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