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Temassız kartta şifresiz limiti arttı

Hâlihazırda 29 banka ve 6 banka dışı üyeye sahip olan Bankalararası Kart Merkezi (BKM) temassız kartlarda şifresiz işlem limitini artırdı... Temassız ödemelerde işlem limiti 18 Mart 2020 tarihi itibarıyla 250 TL’ye yükseldi.

Temassız kartta şifresiz limiti arttı
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Tüm dünyada yayılan salgın karşısında Türkiye’de alınan önlemlere ek olarak hızlı bir çözüm daha üretilerek temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti yükseltiliyor. Güvenli olmasının yanı sıra hijyenik bir ödeme deneyimi sunan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 18 Mart 2020 itibarıyla 250 TL’ye çıkartılıyor. Kartlar ve mobil cihazlarla yapılan temassız ödemeler 250 TL'ye kadar şifresiz, bu tutar üzerindeki işlemler ise şifreli olarak yapılmaya başlanacak.

Neden temassız ödemeliyiz?

Temassız ödemeler hızlı ve güvenli olmasının yanı sıra hijyenik olmasıyla da öne çıkıyor. Alışverişlerde kullanılan nakit paralar elden ele geçerek virüs ve bakterilerin yayılma riskini artırırken; temassız kartları kasa görevlisine vermek zorunda kalmıyorsunuz. Dolayısıyla elden ele geçmeyen kartlar virüs ve bakterilerin bulaşmasına da engel oluyor.

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BKMBKM HakkındaBankalararası Kart Merkezi
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