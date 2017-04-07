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TEMFED ile MYK arasında iş birliği

- Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu ile Mesleki Yeterlilik Kurumu arasında "Emlak Danışmanı Ulusal Meslek Standardı" hazırlanmasına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı

TEMFED ile MYK arasında iş birliği

ANKARA (AA) - Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) arasında "Emlak Danışmanı Ulusal Meslek Standardı" hazırlanmasına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Ankara Ticaret Odasında gerçekleştirilen imza törenine TEMFED Başkanı Hacı Ali Taylan ile MYK Başkanı Adem Ceylan katıldı.

Taylan, törende yaptığı konuşmada, emlak danışmanlığı ulusal meslek standardının belirlenmesinin, emlak danışmanlığı mesleği için önemine işaret etti.

Emlak sektöründe düzenleme beklentisinin arttığını belirten Taylan, hazırlanacak standardın uygulanmaya başlamasıyla kaçak emlakçıların önüne geçileceğini kaydetti. Taylan, "Her önüne gelen emlak danışmanıyım diyemeyecek. Sektörde olası ekonomik kayıp ve kaçakların önlenmesi, emlak danışmanları ve emlak danışmanlığı mesleğinin hak ettiği ünvan ve kariyeri kazanmasını sağlamak, hizmet kalitesini arttırmak ve mağduriyetlerin yaşanmasını engellemek adına uzun zamandır uğraş verilen böylesine önemli bir çalışmaya katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Ceylan da yapılacak çalışmalarla hizmet kalitesinin ve müşteri memnuniyetinin artacağını vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Adem CeylanHacı Ali TaylanMesleki Yeterlilik KurumuTürkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu
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