İZMİR (AA) - Güneş enerjisi sektöründe faaliyet gösteren firma ve kurumları bir araya getiren sosyal şirket Solarbaba'nın kurucusu Ateş Uğurel, Türkiye'nin, yenilenebilir enerji potansiyeliyle bu alanda önemli oyuncular arasına girebilecek güçte olduğunu belirterek, "Onun için şimdiden antrenman yapmaya başlamalıyız. Temiz enerjide seyirci değil oyuncu olalım." dedi.

Solarbaba ve İzmir Kalkınma Ajansı tarafından, enerjinin dönüşümü ve temiz enerjinin geleceğini tartışmak amacıyla yenilenebilir enerji sektöründen yatırımcı, akademisyen ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla "Solar Vizyon" konferansı düzenlendi.

Uğurel, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, dünyada temiz enerji devrimi yaşandığını, enerji üretim, dağıtım ve kullanma yöntemlerinin düşünülenden çok daha hızlı değişeceğini söyledi.

Türkiye'nin önünde iki seçenek bulunduğunu dile getiren Uğurel, şöyle devam etti:

"Ya tribünde olacağız ya oyuncu olacağız. Türkiye, yenilenebilir enerji potansiyeliyle bu alanda önemli oyuncular arasına girebilecek güçte. Onun için şimdiden antrenman yapmaya başlamalıyız. Temiz enerjide seyirci değil oyuncu olalım. Bunun için müthiş bir potansiyelimiz var. Güneşimiz, rüzgarımız, jeotermal kaynağımız, biyokütle ve biyogazımız, dalga enerjimiz bol bol var. Fosil yakıtlar bakımından bu kadar fakir bir ülkeye temiz enerji ise bol bol verilmiş. Bu bedava ve sınırsız kaynaklardan yararlanmamız gerekiyor."

Uğurel, güneş enerjisi santrali yatırımlarının cazibesinin, maliyetlerin hızla gerilemesi nedeniyle arttığını, büyük girişimcilerin yanında yerel yönetimlerin de projeler ürettiklerini ifade etti.

- Ulaşım ve ısınma elektrikli olacak

Elektrik depolama teknolojisinin gelişmesiyle yakın gelecekte ulaşım ve ısınmada elektrik kullanılacağını belirten Uğurel, Türkiye'nin güneş konusunda 4 bin 700 megavat kurulu güce ulaştığına dikkati çekti.

İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Yavuz da yenilenebilir enerjiye stratejik öncelik verdiklerini, İzmir'de bu alanda 372 milyon avroluk yatırıma aracılık ettiklerini söyledi.

Son yıllarda Enercon ve LM Windpower'ın ardından Siemens Gamesa'nın da yatırım kararı aldığını dile getiren Yavuz, "Bu yatırımların getirdiği hareketle İzmir'de bir yenilenebilir enerji kümesi oluşmaya başladı. Nihai hedefimiz İzmir'i rüzgar enerjisinde Türkiye'nin öncü şehri haline getirmek." dedi.

- İstihdam artıyor

Enercon Aero Rüzgar Endüstrisi AŞ Genel Müdürü Alper Kalaycı, İzmir'in rüzgardaki potansiyelini değerlendirme anlamında başarılı adımlar atıldığını, türbin kanat ve kule üretiminde faaliyet gösteren firmaların her geçen yıl kapasitelerini artırdığını ifade etti.

Kalaycı, "İzmir'de her 300 kişiden biri rüzgar santrali türbin ve kanat projelerinde çalışıyor. Yaklaşık 3 bin 900 kişiden bahsediyoruz. Bu sadece firmaların kadrolu çalışanları, buna dolaylı istihdam edilenler ve yan sanayi kuruluşları dahil değil. Sektördeki firmalar hızla kapasite artırıyor. Yakın gelecekte sektör olarak İzmir'de her 100 çalışandan birini istihdam eder hale geleceğiz." diye konuştu.



