ANKARA (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bakanlık olarak temiz teknoloji girişimlerini, bundan sonra da artan oranda desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

Özlü, Sheraton Otel'de düzenlenen "Temiz Gelecek Fonu Tanıtım Etkinliği ve Ödül Töreni"nde, gelişirken, değişirken ve büyürken, gelecek nesillere, yaşanabilir bir dünya bırakmanın çok önemli olduğunu söyledi.

Küresel Temiz Teknolojiler İnovasyon Programı kapsamında, çevreye yönelik risklere çare olmaya çalıştıklarını anlatan Özlü, "Gelecek teknolojide, gelecek Ar-Ge'de, gelecek inovasyonda. Ama temiz gelecek, temiz teknolojide. Temiz gelecek, temiz teknolojileri sağlamak için geliştirilecek olan Ar-Ge'lerde, inovasyonlarda." dedi.

Temiz teknoloji için çalışan firmaların ödüllendirilmesinin bu anlamdaki farkındalığın artırılmasında son derece önemli olduğuna işaret eden Özlü, bu tür programlar sayesinde, temiz teknolojiden ilham alan iş fikirlerinin, ticari hayatta çok daha fazla karşılık bulacağını kaydetti.

Özlü, bakanlık olarak temiz teknoloji girişimlerini, bundan sonra da artan bir oranda desteklemeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Bilim merkezi, teknoloji, ileri sanayi ülkesi Türkiye hedefimize, tertemiz bir şekilde ulaşmak için, üzerimize ne düşerse yapacağız. Küresel Temiz Teknolojiler İnovasyon Programı’nın, temiz bir geleceğe ulaşmamızdaki rolünden, büyük memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

-TÜBİTAK Başkanı Mandal

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal da temiz teknolojiler programı sürecinin 5 yıldır bir çok kurumun iş birliğinde sürdüğünü hattırlattı.

Doğal kaynaklar ile su kaynaklarının azalması, enerji ihtiyacının artması, çevre kirliliği gibi küresel güçlüklerin insanları daha fazla yeni ve yenilikçi girişimlere yönelttiğine işaret eden Mandal, yeni iş fikirlerinin ilgili kurumların kuruluşların iş birliğiyle hayata geçirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Mandal, TÜBİTAK'ın çalışmalarına ve destek programlarına da değinerek, yakında yeni destek programlarını da paylaşacaklarını bildirdi. Yeni bir girişimcilik fonunun oluşturulmasına ilişkin karar alındığını anımsatan Mandal, girişimcilik eko sisteminin niteliği artırma konusunda katkı sunacaklarını ifade etti.

Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) Türkiye Temsilcisi ve Bölgesel İşbirliği Merkezi Direktörü Süleyman Yılmaz da Temiz Teknoloji İnovasyon Hızlandırma Programının büyüdüğünü ve geliştiğini anlatarak, kamu ve özel kuruluşların verdiği destekle Temiz Gelecek Fonunun kurulmasına imkan sağlayarak önemli bir başarıya imza attığını söyledi.

TÜBİTAK Girişimcilik Destekleme Grubu Yürütme Komitesi Sekreteri Sinan Tandoğan ise yenilenebilir kaynaklardan özenle üretmeye, dönüştürerek ve paylaşarak tüketmeye ve yeniden kullanıma dayanan bir model ile kalkınmayı hedeflediklerini belirterek, teknoloji girişimlerini ciddi bir yatırım alanı olarak görmeye başlayan yatırımcılarla karşılaşmanın memnuniyet verici olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından, temiz teknolojiler alanında başarı gösteren girişimcilere ödülleri verildi.