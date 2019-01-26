“Temiz Tarım“ projesiyle kansere meydan okuyor

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - Yakınlarını kanser nedeniyle kaybeden ziraat mühendisi Bilge Akgün, kimyasal kalıntı taşımayan gıdaları, çevre kirliliği yaratmadan üreten bir teknoloji geliştirdi. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent'te faaliyetlerini sürdüren girişimci Akgün, mühendis çocuklarıyla beraber kurduğu Hextech Green şirketinde, sağlıklı fide yetiştirme konusunda çığır açtı.

Hextech Green Kurucu Ortağı Bilge Akgün, "Temiz Tarım" felsefesinden hareketle geliştirdiği Bitki Yetiştiren Akıllı Tarım Makineleri’ni ve Ev Tipi Bitki Yetiştiren Akıllı Tarım Makinesi'ni AA muhabirine anlattı.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden 1984 yılında mezun olduğunu belirten Akgün, 20 yıl süreyle kamuda mühendis ve idareci olarak çalıştıktan sonra 2005’te emekli olduğunu söyledi.

Ziraat mühendisliği mesleğini severek yaptığını ifade eden Akgün, son yıllarda kirli gıdalar nedeni birçok tanıdığının kansere yakalandığını dile getirerek, "Kansere yakalanan yakınlarımın çektiği acıları görmek, hatta büyük bir kısmının hayatını kaybetmesi beni çok üzdü. Bir ziraat mühendisi olarak kimyasal kalıntı taşımayan gıdaları, çevre kirliliği yaratmadan üreten bir teknoloji geliştirmek hayatımın amacı haline geldi." diye konuştu.



Son 10 yıldır diğer danışmanlık ve proje koordinatörlüğü işlerini yürütürken bu konu üzerine de detaylı araştırmalar yaptığını anlatan Akgün, geçen süreçte çocuklarının büyüyerek meslek sahibi olmaları ile 3 yıl önce proje fikirlerini teknik olarak yapılabilecek noktaya geldiklerini söyledi.



- "Seralar çok yoğun zirai ilaç ve kimyasal gübre kullanıyor"



Akgün, iki kızı ve bir oğluyla kansere karşı en etkili tedbir olan sağlıklı bitki üretimi yaptıklarını belirterek, "Kan bağı ile bağlı asla dağılmayacak ekibimiz, benim liderliğimde, pazar araştırması ve satıştan sorumlu işletme fakültesi mezunu Tanay Akgün, kodlama ve yazılımdan sorumlu bilgisayar mühendisi Burak Akgün, ürün ve iş analizlerinden sorumlu endüstri mühendisi Ceren Akgün, 6 farklı sistemin entegrasyonu ve otomasyondan sorumlu elektronik mühendisi Burak Baytemir ile yatırımcılarımız, bayilerimiz ve müşterilerimizle ilişkilerimizin hukuki gerekliliklere uygunluğunu sağlayacak olan avukat Özgecan Türkkan'dan oluşuyor." bilgilerini verdi.

Hextech Green'in endüstriyel tarıma Bitki Yetiştiren Akıllı Tarım Makineleri’ni kazandırdığını anlatan Akgün, şunları kaydetti:

"Sel, don, fırtına, kuraklık vb. gibi doğal afetler tarım sektörüne büyük zararlar veriyor. Üretici çiftçimiz doğal afetlerle mücadele edemediğinden ve teknik bilgisi eksik olduğundan sebze fidesini kendisi yetiştiremiyor, büyük bedeller ödeyerek seralardan satın alıyor. Seralar ise yöntem ve şartları gereği, ortalama 30 gün olan fide yetiştirme süreçlerinde çok yoğun zirai ilaç ve kimyasal gübre kullanıyor. Oluşan kimyasal kirlilik soframıza kadar gelerek, kanser başta olmak üzere birçok kronik hastalığa yakalanmamıza neden oluyor.

Maalesef, bu hastalıkları genetik miras olarak çocuklarımıza da geçiriyoruz. Türkiye’de her yıl 16 milyar adet sebze fidesine ihtiyaç varken yalnızca 4 milyar adet fide üretilebiliyor ve ihtiyacın ancak yüzde 25 ‘i karşılanabiliyor. Bir diğer büyük sorun ise dünyada mevcut olan iyi vasıflı suyun yüzde 70’i sulama amaçlı tarımda kullanılıyor. İçme suyunun kullanım oranı ise yalnızca yüzde 1 ve 2,1 milyar insan güvenli içme suyuna erişemiyor."



Akgün şunlara vurgu yaptı:

" Şu an prototipini tamamlayarak başarı denemelerini gerçekleştirdiğimiz Akıllı Tarım Makineleri'miz anlattığımız tüm bu büyük problemlerin çözümüne katkı sağlayacak niteliklere sahip. Çünkü Hextech Green ile artık üreticilerimiz zirai ilaç ve kimyasal gübre kullanmadan, üretim atığı bırakmadan, yüzde 98 su tasarrufu ile 10 günde kendi sebze fidelerini yetiştirebilecek. Üretici makineye, bizden satın aldığı bitki bantlarını yerleştirmek ve makinenin kontrol panelinden bitki ismini seçmek dışında başka iş yapmayacak. Doğal afet riski olmadan az performansla çok para kazanacak."



- "İnsanımız mutfağında yılın 12 ayı taze ve organik sebzesini kendisi yetiştirebilecek"



Akgün, üretici çiftçiler için fide yetiştiren Akıllı Tarım Makinesi ve şehirde yaşayan aileler-tüketiciler için Ev Tipi Bitki Yetiştiren Akıllı Tarım Makinesi olmak üzere iki farklı segmentte ürün geliştirdiklerini ifade ederek, "Şu anda sadece tarım profesyonellerine yönelik Akıllı Tarım Makinesi satışımız var. Ancak dünyada bir devrim niteliğinde olacak Ev Tipi Bitki Yetiştiren Akıllı Tarım Makinesi üzerinde de Ar-Ge çalışmalarını sürüyoruz.

2019 yılının ikinci yarısında Ev Tipi Sebze yetiştiren Akıllı Tarım Makinelerimizin endüstriyel prototipini tamamlamış ve seri imalatına geçmiş olarak iç pazara arz etmeyi hedefliyoruz. Ev Tipi Bitki Yetiştiren Akıllı Tarım makinemiz ile şehirli insanımız mutfağında yılın 12 ayı taze ve organik sebzesini kendisi yetiştirebilecek. Bitki yetiştirmenin hazzını yaşarken, kontrol elinde olacak, ne yediğini bilecek ve temiz gıdalar ile ailesinin sağlığını koruyabilecek." dedi.



Hextech Green girişiminin Ar-Ge çalışmalarını 6 ekip üyesiyle beraber sürdürdüklerini ifade eden Akgün, teknik çizimler ya da makinelerin mekanik prototiplerini yaptırırken atölyelerden hizmet alımı yaptıklarını söyledi.

Akgün, geliştirdikleri yurt içinde fide yetiştiren makine için Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydı olan (ÇKS) 2,8 milyon adet çiftçi ve 'ev tipi' sebze yetiştiren makine için şehirlerde yaşayan yaklaşık 15 milyon ailenin potansiyel pazarlarının bulunduğunu kaydetti.



- "Sulama suyu ihtiyacını yüzde 98 azalttı"



Yurt dışında ise tarım toprağı az olan, sulama suyu az olan, iklimi çok sıcak ya da çok soğuk olan ülkeler ile organik gıda bilincinin yüksek olduğu tüm ülkelerde pazarda yeri edinmeyi öngördüklerini anlatan Akgün, şu bilgileri verdi:



"Girişimimiz sebze fidesi yetiştiriciliğinde sulama suyu ihtiyacını yüzde 98 azalttı. Serada ortalama 30 gün olan fide yetiştirme süresi 10 güne düştü. Doğal afet nedeniyle fide kaybı riskini ortadan kaldırdı. Zirai ilaç kullanılması, kimyasal gübre kullanılması gerekmiyor.

Hextech çözümleriyle çiftçinin fide girdisi maliyetleri 6'da 1'e düştü. Yetiştirme kabı viyol, tüp, saksı gibi hiç üretim atığı plastik kalmıyor. Fide yetiştiriciliği faaliyetleri toprak, su ve havayı kirletmiyor. Hızlandırılmış fide büyüme süreci makine içerisinde otomasyonla sağlanıyor, insan müdahalesi gerekmiyor. Makine uzaktan izlenebiliyor ve oluşan kıymetli veriler Big Data olarak değerlendiriliyor."

Bilge Akgün, İTÜ Çekirdek 2018 girişimi olarak, eğitim ve mentorluk desteklerinden faydalanmanın yanı sıra, Ar-Ge Destek Fonu’ndan da destek aldıklarını dile getirerek, Big Bang Start-up Challenge yarışmasında 337 bin TL’lik ödül kazandıklarını aktardı.

Akıllı Tarım Makinesi ürününü Şubat ayında piyasaya arz edeceklerini anlatan Akgün, kamu yöneticilerinin de projeye ilgi gösterdiğini kaydetti.