Temmuz ayı ihracat rakamları açıklandı (3)

ANKARA (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Son 12 aylık ihracatımız 163 milyar doları aşarak yeni bir rekor kırdı. İnşallah yıl sonunda 170 milyar doları aşarak tarihi bir rekora hep birlikte imza atacağız." dedi.

Gülle, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Ticaret Bakanlığı'nda temmuz ayı geçici ihracat rakamlarını açıkladı.

Hükümet, özel sektör ve çalışanlarla el ele vererek başarılara yelken açacaklarını ifade eden Gülle, "Yılın kalan aylarında da rekorlar kırarak, yıllık ihracatımızı en üst seviyeye taşıyacağız." diye konuştu.

Gülle, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile sağlanacak ekonomik kalkınma sürecinin ihracata da yansıyacağına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bugün ülkemizin makro sorunları göz önüne alındığında, ihracatın en önemli ilaç olduğu artık herkesin malumu. Sayın Cumhurbaşkanımız sadece bu yeni dönemde değil, 2002'den bu yana hem Başbakanımız hem de Cumhurbaşkanımız olarak bizlere her zaman destek oldu. Yeni dönemde, hükümetimizin desteğini çok daha güçlü göreceğimize eminiz. Biz de bize duyulan bu güveni boşa çıkarmayacak, bu hıza ortak olarak, ülkemizi geleceğe taşımak için canla başla çalışacağız."

Gülle, TİM olarak ihracata kadın eli değmesi için yoğun mesai harcadıklarını, nisandaki birlik seçimleri ve hazirandaki genel kurul sonrasında ihracat ailesinde 52 kadın üyenin yer aldığını, 3 kadın başkanın da sektörlerin ihracatını artırmak için çalıştığını söyledi.

Bugünkü ihracat rakamlarında eriştikleri seviyenin, kendileri ve bakanlık için son derece önemli olduğunu vurgulayan Gülle, "Daha nice rekorlara hep birlikte imza atacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Gülle, temmuzda ihracatın yüzde 11,8 artışla 14,1 milyar dolar olduğunu belirterek, "Bu rakam, bugüne kadar ulaştığımız en yüksek temmuz ayı ihracatı. Şimdiye kadar en yüksek temmuz ayı ihracatı, 2014'te ulaştığımız 13,3 milyar dolardı. Bu sayede bu rekoru, 761 milyon dolar ileri taşımış olduk. Bu yıl haziran ayı hariç, her ay aynı şekilde ihracat aylık rekorları kırdık." değerlendirmesinde bulundu.

Martta aylık rekorun da ötesinde tarihte ilk defa 15 milyar dolarlık ihracat barajını aşmayı başardıklarını anımsatan Gülle, şöyle konuştu:

"Bu başarılarımızı yıl sonuna kadar devam ettirmeye kararlıyız. Yılın 7 ayında ihracat yüzde 7 artışla 96,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Son 12 aylık ihracat ise 163 milyar doları aşarak yeni bir rekor kırdı. İnşallah yıl sonunda 170 milyar doları aşarak tarihi bir rekora hep birlikte imza atacağız."

- "En çok ihracat otomotivden"

Gülle, alt sektörler itibarıyla temmuz ayında en çok ihracat gerçekleştiren sektörün yine otomotiv olduğunun altını çizerek, "Bu sektörümüz 2,8 milyar dolar ihracat rakamına ulaşarak, ihracatını yüzde 13,8 artırmayı başardı. Otomotiv sektörünü,1,6 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 1,5 milyar dolarla kimyevi maddeler takip etti." dedi.

Savunma ve havacılık sanayisinde ihracat artışının yüzde 77 olduğuna işaret eden Gülle, gemi ve yatta yüzde 64, çelikte ise yüzde 60 artış gerçekleştiğini bildirdi.

Gülle, temmuzda ihracatçıların ülke bayrağını 223 ülkede dalgalandırmayı başardığını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu ülkelerden 170'ine ihracatımız arttı, bunların 150'sinde ise artış oranı yüzde 10'un üzerinde. En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 5 ülke sırasıyla Almanya, İngiltere, ABD, İtalya ve Irak oldu. Ülkelere göre ihracatta dikkat çeken artışlar gerçekleşti. Umman'a ihracatımız 4 katına, Libya'ya 3 katına, Kolombiya, Güney Kore ve Hindistan'a ihracatımız ise 2,5 katına çıktı. Ülke gruplarında ise Avrupa Birliği (AB) her zaman olduğu gibi en büyük pazarımız. AB'ye ihracatımız temmuzda yüzde 15 artarak 6,9 milyar dolara ulaştı. AB'nin ihracatımızdaki payı da yüzde 48,7 oldu."

Gülle, geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Afrika'da çok verimli görüşme ve temaslarda bulunduklarını hatırlatarak, bu çalışmaların kısa vadede sonuç vermeye başlayacağını, temmuzda Afrika'ya ihracatın yüzde 42,6 artarak 1,2 milyar dolara ulaşmasının da bu anlamda çok önemli bir motivasyon olduğunu söyledi.

Temmuzda 59 ilin ihracatını artırdığına dikkati çeken Gülle, en çok ihracat gerçekleştiren ilk 5 ilin sırasıyla İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara olduğunu bildirdi. Gülle, en dikkat çekici artışların ise ihracatını yüzde 275 artıran Yalova, yüzde 216 artıran Zonguldak ve yüzde 161 artıran Çorum olduğunu aktardı.

İhracatta Türk lirasının yerine de değinen Gülle, "Temmuz ayında 169 ülkeye ihracatta Türk lirası kullanıldı. Toplam 3,9 milyar lira tutarında ihracatın Türk lirasıyla yapıldığını görüyoruz. Bildiğiniz gibi yerel paralarla ticaret, sayın Cumhurbaşkanımızın çok önem verdiği bir konu. Bu konuda sayın Bakanımızın da önemli çalışmalara imza atacağına inanıyoruz. Bu sayede hem milli paramızın itibarının yükselmesi hem de dövize olan bağımlılık konularında önemli ilerleme kaydedileceği muhakkak. Bu konulardaki çalışmaları ihracatçılar olarak deyim yerindeyse dört gözle bekliyoruz." dedi.

Temmuzda miktar olarak ihracatın 10,7 milyon tona ulaştığını belirten Gülle, böylece Temmuz 2017'ye göre miktar bazında yüzde 28,4'lük artış yakalandığını dile getirdi.

Gülle, ihracat birim fiyatlarında da artış yaşandığına işaret ederek, "Bildiğiniz gibi 2017'de ihracatımızın birim değeri kilogram başına 1,36 dolardı. Bu yılın ilk 7 ayında rakam 1,38 dolar seviyesine yükselmiş oldu. Temmuz ayında parite etkisinin negatif yönlü olarak 106 milyon dolar olduğunu görüyoruz. Bunda özellikle, Türk lirasındaki değer kaybının etkili olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.

- "Tüm zamanların en yüksek temmuz verisi"

İsmail Gülle, ihracatın ithalatı karşılama oranı, sanayi üretim endeksi, turizm gelirleri ve turist sayısı gibi verilerdeki olumlu gelişmelere dikkati çeken şunları kaydetti:

"Bugün açıkladığımız ihracat verisi de tüm zamanların en yüksek temmuz ayı verisi olarak öne çıkıyor. Tüm bu gelişmeler, ekonomimizin seçim sürecine, küresel belirsizliklere, çevremizde yaşanan olaylara rağmen ne denli güçlü olduğunun en önemli göstergesi. İnşallah ikinci çeyrekte yüzde 5'in üzerinde bir büyümeyle yine en hızlı büyüyen ülkeler arasına gireceğiz. Bunların yanında, son dönemde küresel ticareti tehlikeye atan ticaret savaşlarına tanık oluyoruz. Bu savaşın kazananı olmayacaktır. Ülkelerin birbirlerine karşı gümrük duvarlarını yükseltmelerinin kesinlikle yanlış bir adım olduğunu düşünüyoruz. Biz geçmişten bu yana, her mecrada serbest ticareti savunan bir ülke olduk ancak ülkemize yöneltilen hamlelere hükümetimiz tarafından verilecek yanıtların her zaman yanındayız. İnşallah ABD'nin başlattığı bu savaş bir an önce son bulur. Küresel ticaret, tüm ülkelere refah dağıtmaya devam eder."

(Bitti)