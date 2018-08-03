Temmuz ayı ihracatı 404 milyon dolar

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer, 2018 yılı temmuz ayı sonu itibariyle gerçekleşen ihracat rakamlarını açıkladı. Dinçer, “Yılın ilk yedi ayında maden ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,72 oranında artış kaydederek 2,68 milyar dolara ulaştı. Temmuz ayında ise maden ihracatımız 404 milyon dolar olarak gerçekleşti” dedi.

Türkiye ekonomisi açısından stratejik öneme sahip olan madencilik sektörünün ihracat rakamlarını açıklayan İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer, maden ihracatımızın temmuz ayında geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 4,57 artışla 404 milyon dolar seviyesine ulaştığını söyledi.



Madencilik sektörünün ihraç ettiği endüstriyel hammaddelerinin tek başına yüzde 44’lük bölümünü oluşturan doğal taş ihracatının ise yılın ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 3,21’lik azalma gösterdiğini ve 1,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini aktaranDinçer, temmuz ayı doğal taş ihracatının yüzde 2,1’lik artışla 177 milyon dolar rakamına ulaştığının altını çizdi. Ayrıca Dinçer, maden sektörünün en çok ihracat yaptığı ülkelerin; Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, Türkiye’nin en fazla doğal taş ihraç ettiği ülkelerin de Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan olduğunu söyledi.



“Turkish Stones markasını tüm dünyaya tanıtmak için çalışıyoruz”

Hedeflerinde yeni pazarlar olduğunu aktaran rakamlar incelendiğinde mevcut pazarlardaki paylarını artırmak ve yeni pazarlara ulaşmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarının altını çizen İMİB Başkanı Aydın Dinçer, özellikle pazar çeşitlendirme açısından önemli bir yol haritası sunan UR-GE projelerinin ve Ticaret Bakanlığı desteğiyle Türkiye’de ağırlanan alım heyetlerinin katkısına dikkat çekti. Dinçer, “Aslına bakarsanız birlik olarak hedefimiz çok net. Türkiye’nin yüksek oranlarda ihracat yapamadığı ülkelerden önemli pay almak. Bu kapsamdaki Hindistan, Vietnam, Kanada, Suudi Arabistan, Avustralya, ABD, Çin, İngiltere, Fransa, Endonezya ve Malezya’yı hedef pazar olarak önümüze koyduk. Bunun yanı sıra özellikle sektörü düşük fiyat sıkıntısından kurtarmamıza olanak sağlayacak Turkish Stones markasını tüm dünyaya tanıtmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.