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Temmuz ayı üretici ve market fiyatları

- TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: - "Temmuzda markette en yüksek fiyat artışı yüzde 26,67 ile yumurtada görüldü. Bunu yüzde 23,63 ile kiraz, yüzde 11,57 ile salatalık, yüzde 9,33 ile marul takip etti" - "Kuru soğan ve patateste hasat edilen ürün miktarındaki artış sonucunda fiyatlar düşmeye başladı"

Temmuz ayı üretici ve market fiyatları

ANKARA (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, temmuzda markette en fazla fiyat artışının yüzde 26,67 ile yumurtada görüldüğünü, bunu yüzde 23,63 ile kiraz, yüzde 11,57 ile salatalık, yüzde 9,33 ile marulun izlediğini bildirdi.

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, temmuz ayına ilişkin üretici ve market fiyatlarını değerlendirdi.

Söz konusu ayda markette en fazla fiyat artışının yüzde 26,67 ile yumurtada görüldüğünü, bunu yüzde 23,63 ile kiraz, yüzde 11,57 ile salatalık, yüzde 9,33 ile marulun izlediğini belirten Bayraktar, fiyatı en fazla düşen ürünlerin ise markette kuru soğan, üreticide de nohut olduğunu ifade etti.

Bayraktar, bu dönemde market fiyatlarında maydanoz, kuru kayısı, kuru üzüm, fındık içi, zeytinyağı, süt, toz şeker fiyatında değişim görülmediğine işaret ederek, üretici fiyatlarında ise domates, patlıcan, maydanoz, kiraz, kuru fasulye, pirinç, kuru kayısı, kuru incir, Antep fıstığı, süt ve kabak fiyatında değişim olmadığını kaydetti.

Üreticide en fazla fiyat artışının yüzde 30,43 ile salatalıkta görüldüğünü belirten Bayraktar, bunu yüzde 20 ile sivri biber, yüzde 16,45 ile yumurta, yüzde 14,06 ile limon ve yüzde 6,5 ile elmanın takip ettiğini bildirdi.

Bayraktar, söz konusu ayda üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 297,91 ile elmada yaşandığına değinerek, şunları kaydetti:

"Fiyat farkı kuru kayısıda yüzde 284,81, maydanozda yüzde 278,79, nohutta yüzde 274,72, kırmızı mercimekte yüzde 268,93, havuçta yüzde 258,15, kuru incirde yüzde 253,94, yeşil mercimekte yüzde 240,49 oldu. Elma 4 kat, kuru kayısı ve maydanoz 3,8 kat, nohut ve kırmızı mercimek 3,7, havuçta 3,6, kuru incir 3,5, yeşil mercimek 3,4 kat fazlaya tüketiciye satılmaktadır."

Limonda görülen artışın mevsimsel etkilerden kaynaklandığını dikkati çeken Bayraktar, kuru soğan ve patateste hasat edilen ürün miktarındaki artış sonucunda fiyatların düşmeye başladığını vurguladı.

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