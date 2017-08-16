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Temmuzda 562 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

ANKARA (AA) - Dahilde işleme rejimi kapsamında temmuz ayında 562 firmaya izin belgesi verildi.Ekonomi Bakanlığının temmuz ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin, vergi, resim ve harç istisnasıyla...

Temmuzda 562 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

ANKARA (AA) - Dahilde işleme rejimi kapsamında temmuz ayında 562 firmaya izin belgesi verildi.

Ekonomi Bakanlığının temmuz ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin, vergi, resim ve harç istisnasıyla firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, temmuzda 562 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 3 yurt içi satış ve teslim belgesi, 5 hariçte işleme izin belgesi, 70 vergi, resim ve harç istisnası belgesi düzenlendi.

Öte yandan firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 15 oldu.

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