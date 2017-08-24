Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Burak Sadıç gaziantepspor yandex
Üç arsayı sattı
Üç arsayı sattı
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat

Temmuzda benzin ve motorin satışı arttı

ANKARA (AA) - Türkiye'de benzin satışları temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7, motorin satışları yüzde 27 arttı. Petrol Sanayi Derneğinin (PETDER) aylık bültenine göre, benzin satışları temmuzda geçen yılın aynı ayına...

Temmuzda benzin ve motorin satışı arttı

ANKARA (AA) - Türkiye'de benzin satışları temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7, motorin satışları yüzde 27 arttı.

Petrol Sanayi Derneğinin (PETDER) aylık bültenine göre, benzin satışları temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 artarak 315 bin 880 metreküp oldu. Motorin satışları da yüzde 27,07 artarak 2 milyon 813 bin 557 metreküpe yükseldi.

Söz konusu ayda LPG satışları ise yüzde 5,72 azalarak 300 bin 127 tona geriledi.

Türkiye'de benzin satışı ocak-temmuz aylarında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,30 artarak 1 milyon 715 bin 296 metreküp oldu. Bu dönemde motorin satışları da yüzde 8,13 artışla 15 milyon 428 bin 952 metreküpe ulaştı.

LPG satışları ise yüzde 1,71 azalarak 1 milyon 744 bin 650 tona düştü.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt SatışıBenzinLPGMotorinPETDERPetrol Sanayi Derneği
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5