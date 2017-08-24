Temmuzda benzin ve motorin satışı arttı

ANKARA (AA) - Türkiye'de benzin satışları temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7, motorin satışları yüzde 27 arttı.

Petrol Sanayi Derneğinin (PETDER) aylık bültenine göre, benzin satışları temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 artarak 315 bin 880 metreküp oldu. Motorin satışları da yüzde 27,07 artarak 2 milyon 813 bin 557 metreküpe yükseldi.

Söz konusu ayda LPG satışları ise yüzde 5,72 azalarak 300 bin 127 tona geriledi.

Türkiye'de benzin satışı ocak-temmuz aylarında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,30 artarak 1 milyon 715 bin 296 metreküp oldu. Bu dönemde motorin satışları da yüzde 8,13 artışla 15 milyon 428 bin 952 metreküpe ulaştı.

LPG satışları ise yüzde 1,71 azalarak 1 milyon 744 bin 650 tona düştü.



