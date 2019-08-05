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Temmuzda yaş meyve ve sebze ihracatında artış

Türkiye'nin temmuz ayındaki yaş meyve ve sebze ihracatı geçen yılın aynı ayına göre miktarda yüzde 12, değerde ise yüzde 27 artış gösterdi.

Temmuzda yaş meyve ve sebze ihracatında artış
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Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatı temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 12, değerde ise yüzde 27 arttı.

Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamaya göre, yaş meyve ve sebze ihracatında temmuz ayında sevindirici bir artış oldu.

İhracat geçen yılın aynı ayına göre miktarda yüzde 12, değerde ise yüzde 27 artış göstererek 132 milyon dolara yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, temmuz ayı ihracatındaki artışa en büyük katkıyı sağlayan alt ürün grubunun değerde yüzde 31 artış göstererek 106 milyon dolara ulaşan taze meyve ürün grubu olduğunu belirtti.
Sin, bu ürün grubunu, 24 milyon dolarla taze sebzenin takip ettiğini ifade etti.

Ocak-temmuz dönemi ihracat rakamlarını da değerlendiren Sin, "Ocak-temmuz dönemi yaş meyve sebze ihracat rakamlarına baktığımızda ilk sırada yüzde 43 payı ile 467 milyon dolar değerindeki taze meyve ürün grubu, ikinci sırada değerde yüzde 33'lük payı ile 365 milyon dolar değerindeki taze sebze ürün grubu bulunuyor." ifadesini kullandı.

Sin, Güney Kore'ye ilk kiraz sevkiyatının da gerçekleştirildiğini belirterek, Uzak Doğu'ya yaş meyve ve sebze ihracatını geliştirmek amacıyla Tarım ve Orman ile Ticaret bakanlıklarıyla koordineli çalışma gerçekleştirdiklerini kaydetti.

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