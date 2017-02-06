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TEMSA, Fransa'ya 22 otobüs teslim etti

ADANA (AA) - TEMSA'nın, ocak ayında Fransa'ya 22 otobüs teslim ettiği bildirildi.TEMSA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 66 ülkeye ihracat gerçekleştiren firmanın, en güçlü pazarları arasında Fransa'nın yer aldığı belirtilerek,...

TEMSA, Fransa'ya 22 otobüs teslim etti

ADANA (AA) - TEMSA'nın, ocak ayında Fransa'ya 22 otobüs teslim ettiği bildirildi.

TEMSA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 66 ülkeye ihracat gerçekleştiren firmanın, en güçlü pazarları arasında Fransa'nın yer aldığı belirtilerek, 2016 yılında 179 otobüs teslimatı gerçekleştiren Fransa'ya ocak ayında 22 otobüs teslimatının gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEMSA Yurtdışı Satış ve Pazarlama Direktörü Kadri Özgüneş, TEMSA otobüslerinin, Fransız taşımacıların gözdesi olmaya devam ettiğini belirterek, "Ocak ayında yine Fransa pazarında önemli bir satış adedi olarak ifade edebileceğimiz 22 adetlik bir otobüs satışı elde ettik. Ocak ayındaki satış seviyesi 2016 yılında Fransa pazarına gerçekleştirdiğimiz 179 adetlik satış rakamının üzerine çıkabileceğimizin en önemli göstergesi. Yaptığımız teslimatlarla Fransa yollarında hizmet veren otobüs sayımızın 5 binli adetleri aşması yolunda emin adımlarla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Özgüneş şunları kaydetti:

"TEMSA, yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da müşteri ihtiyaçlarına en uygun araçları pazarlara sunmaya ve işletme sürecinde iş ortaklarının kazançlarına kazanç eklemeye devam ediyor. TEMSA'nın Türk işçi ve mühendislerinin emeği ve alın teri ile üretimini gerçekleştirdiği otobüsler bugün dünyanın 66 ülkesinde hizmet veriyor. TEMSA, geçmişte olduğu gibi önümüzdeki süreçte de ülkemizin gurur duyulan markalarından biri olmaya devam edecektir."

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Anahtar Kelimeler:
TemsaTEMSA Yurtdışı Satış Ve Pazarlama Direktörü Kadri Özgüneş
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