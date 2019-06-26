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TEMSA’nın Romanya'da kazandığı otobüs ihalesi

- TEMSA Üst Yöneticisi Hasan Yıldırım: - "Bu 46,5 milyon avroluk ihracat sadece bizim değil ülkemizin büyüme rakamları içinde de çok önemli bir yer tutuyor"

TEMSA’nın Romanya'da kazandığı otobüs ihalesi
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ADANA (AA) - TEMSA Üst Yöneticisi Hasan Yıldırım, Romanya’da kazandıkları otobüs ihalesiyle yapacakları 46,5 milyon avroluk ihracatın büyümeye katkı sağlayacağını bildirdi.

TEMSA’dan yapılan açıklamada, Romanya İçişleri Bakanlığının düzenlediği araç ihalesinin 46,5 milyon avroluk teklifle kazanıldığı hatırlatıldı.

Adana'da üretim yapan firmanın bugüne kadar 15 bine yakın aracı dünyanın 66 ülkesine ihraç ettiği belirtilen açıklamada, Romanya’ya gönderilecek 326 adet LD12 SB model otobüsün asker, emniyet ve diğer güvenlik birimlerine hizmet vereceği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEMSA Üst Yöneticisi Hasan Yıldırım, ihracatın önemine değinerek şunları kaydetti:

"Bu ihracat sadece bizim değil ülkemizin büyüme rakamları içinde de çok önemli bir yer tutuyor. Adana’da üreteceğimiz toplam 326 otobüsümüzü iki yıllık bir süreç içinde peyderpey Romanya’ya teslim edeceğiz. İhracat rakamlarımıza pozitif katkı yapacak bu satışımızın TEMSA’ya ve Türk otomotiv sanayisine hayırlı olmasını diliyorum."

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