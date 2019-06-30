Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Trabzon mersin Bursa dünya
Boğaz'ı sevdileri
Boğaz'ı sevdileri
Tuna'nın açıları
Tuna'nın açıları
5G için milli marka çağrısı
5G için milli marka çağrısı
Hollanda’da sahne alacak!
Hollanda’da sahne alacak!
MAİS'e 4 ödül
MAİS'e 4 ödül

Tenisin zirvesi Wimbledon ilk kez 4K kalitesinde

- Wimbledon, Türkiye'de ilk kez 4K Ultra HD olarak TV+ içinde yer alan Eurosport 4K'dan yayınlanacak

Tenisin zirvesi Wimbledon ilk kez 4K kalitesinde
banner17

İSTANBUL (AA) - Turkcell TV+, Wimbledon Tenis Turnuvası'nı, Türkiye’de ilk kez 4K Ultra HD olarak yayınlayacak.

Turkcell açıklamasına göre, Türkiye’nin en çok izlenen dijital tv platformu TV+, sporun en iyisini sunmaya devam ediyor.

Turkcell TV+, tenisin en eski turnuvası, en prestijli organizasyonlarından Wimbledon Tenis Turnuvası'nı, Türkiye’de ilk kez 4K Ultra HD formatında yayınlayacak. Platform içerisinde açılan 104. Kanal Eurosport 4K kanalıyla Wimbledon heyecanı en yüksek kalitede izlenebilecek.

Bunun yanında TV+'ta bulunan Eurosport 1 ve Eurosport 2 kanallarından da turnuva heyecanı takip edilebilecek. 1 Temmuz'da başlayacak olan turnuva, 14 Temmuz'da sona erecek.

1877’den beri düzenlenen Wimbledon, tenisin en prestijli ve en eski turnuvası olarak önemini koruyor. Çim kortta oynanan müsabakalar tenisin en önemli yıldızlarını karşı karşıya getiriyor. Bu yıl da kariyerinin sonlarında olmasına rağmen zirvedeki yerini koruyan Roger Federer, Fransa Açık Tenis Turnuvası'nı kazanarak görkemli dönüş yapan Rafael Nadal, Sırp raket Novak Djokovic erkeklerde, Japon Naomi Osaka, ABD’li Serena Williams ve Ashleigh Barty de kadınlarda görkemli turnuvanın favorileri olarak mücadele edecek.

- Dünyanın sporu TV+’ta izleniyor


Bünyesinde 15 spor kanalı bulunduran TV+’ta ayrıca NBA, İngilter Premier Lig, Bundesliga, Portekiz Ligi, NCAA Basketbol Ligi, Juventus TV, Roma TV, Amerikan Futbol Ligi MLS, ATP 250 Tenis turnuvaları, atletizm Diamond League, World Superbike, dövüş etkinlikleri, tenis dünyasının merakla beklediği Grand Slam’ler, WTA, DTM, Moto GP, Fransa Bisiklet Turu, Formula 1 gibi içerikler ve daha fazlası cepte, tablette 9,90 TL, evde 29,90 TL’den başlayan fiyatlarla izlenebiliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
TurkcellWimbledon
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5