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Teniste dünya markası oldu

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı ile Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, sponsoru olduğumuz Dünya 1.si Bedensel Engelli Milli Sporcumuz Emirhan Toper ve Dünya 14 Numarası Arjantili Maria Moreno Florencia ile “Megasaray Tenis Akademi” de gösteri maçı yaptı…

Teniste dünya markası oldu
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ITF, İngiltere'de yapmayı planladığı ancak salgın nedeniyle iptal ettiği tekerlekli sandalye teniste; dünyanın en prestijli, en yüksek ödüllü turnuvalarını Antalya Belek’te alınan tedbirleri güvenli bularak Club Megasaray Otel bünyesindeki“Megasaray Tenis Akademi” de yapmayı tercih etti.

Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, Şahinler Holding’in turizm yatırımı Club Megasaray’ın ilk açıldığı gün olan 15 Mayıs tarihinde başlayan turnuvaya Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin’in adını vererek “Kemal Şahin Open” olarak dünyaya ilan etti.

Turnuva açılışında gösteri maçı sonrası Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı Megasaray Tenis Akademi’yeve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’na bu güzel etkinliği düzenledikleri için teşekkür ederek sözlerine şöyle devam etti;

‘’Megasaray Tenis Akademisi artık dünyada bir marka olmaya başladı. Bugün ben de engelli sporcularla birlikte tenis oynamaktan çok büyük keyif aldım. Megasaray’ın sahibi Kemal Şahin’e ve yöneticilerine konukseverlikleri için çok teşekkür ederim. Bugün bir kez daha gördük ki aslında engel diye bir şey yok. Engelli sporcularımız büyük başarılara imza atıyor. Herkes tenis oynayabilir. Türkiye’nin her tarafında tenisin giderek yaygınlaşmasından büyük bir memnuniyet ve mutluluk duyuyoruz. Spor, her şeyden önce sağlıktır. Her evde bir tenis raketi olmalı. Her şehrimizde mutlaka bir tenis kortu olmalı. Umarız gelecekte de Türkiye’den parlak isimleri dünya çapında duymaya başlayacağız. ‘’

Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin;

‘’2 yıl önce açtığımız Megasaray Tenis Akademi, kurulduğu günden bugüne, içlerinde Davis Cup ve ATP Challenger gibi dünyaca ünlü turnuvalar da dahil olmak üzere 100’ün üzerinde oldukça önemli turnuvaya ev sahipliği yaptı. Dünyaca ünlü tenisçileri ağırladığımız turnuvalar sayesinde, akademide eğittiğimiz sporcular hem kendilerini geliştiriyor, hem tecrübe kazanıyor hem de büyük masraflara katlanıp yabancı ülkelere gitmek  zorunda kalmıyor. Biz bu imkanı Türk gençlerinin ayaklarına getiriyoruz. Bugüne kadar yapılan turnuvalarla, dünyanın dört bucağından gelen 5000’in üzerinde sporcu ile 65 ITF turnuvasında hem yerli hem de yabancı oyuncular derecelerini yükselttiler ve gelecekte de devam edecekler. Bu bizim için gurur verici.

Megasaray Tenis Akademi’yle Türkiye’den dünya çapında başarılı, ülkemizi temsil edecek sporcular çıkarma konusunda adım adım ilerliyoruz. Ayrıca ülkemizi, Antalya’yı, Belek’i tanıtmak için mücadele etmeye devam ediyoruz.’’ dedi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’nun organizasyonuyla,

Club Megasaray Otel’in sponsorluğunda, Megasaray Tenis Akademi’de gerçekleşecek turnuvalarda 30 farklı ülkeden gelen tenisçilerin yanı sıra milli takım sporcularımız da mücadele verecek. Sporcuların alacağı puanların çok önemli olduğu turnuvalarda ilk ikiye giren sporcular Tokyo Paralimpik Oyunları’na katılma hakkı kazanacak.

4 gün sürecek turnuvanın final maçları ve ödül töreni 18 Mayıs Salı günü muhtemelen saat 14:00’te,  Antalya Club Megasaray’da gerçekleşecek. Turnuvaya katılan tüm sporculara başarılar dileriz.

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