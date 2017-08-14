Tepkilerini domates yiyerek gösterdiler

ANTALYA (AA) - Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği ile Antalya Ziraat Odası Başkanı, Rusya'nın Türkiye'den domates ithali konusundaki kararına ve akademisyenlerin "domatesi her mevsim yemeyin" sözlerine, domates yiyerek tepki gösterdi.

Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan ve Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, birlikte basın toplantısı düzenledi.

Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneğinde düzenlenen toplantıda konuşan Akcan, yaş meyve ve sebze komisyoncuları olarak, bir taraftan ciddi mesleki sorunlarla mücadele ederken bir taraftan da sektörle ilgili fazlasıyla gelecek kaygısı hissettiklerini söyledi.

Böylesine sıkıntılı bir dönemden geçerken Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev'in Türkiye'den domates ithal etmeye yeniden başlamaya hazır olmadıklarını açıkladığını kaydeden Akcan, "Bizler yeni sezon öncesi büyük umutlarla çok önemli olan bu pazarın açılmasını beklerken Rus yetkililerin bu olumsuz açıklamasıyla tüm umutlarımız yerle bir oldu. Elbette bu olumsuz gelişmenin tek sorumlusunun Rusya olduğunu söyleyemeyiz. Rusya kendi ülke tarımının geliştirmek adına böyle bir karar aldığını açıkladı." diye konuştu.

Tarımda girdi fiyatlarının her yıl ortalama yüzde 15 arttığını, üretim maliyetlerinin artmasının çiftçileri mesleğinden soğuttuğunu kaydeden Akcan, yeni Hal Kanunu'nu da eleştirdi. Akcan, şunları söyledi:

"Yeni Hal Yasası'nın kayıtlı esnafı iyice sıkıntı içine düşüreceği açıkça görülüyor. Yasa koyucularının öncelikle birinci derecede sivil toplum örgütleri ile bizzat konuyu sahada bire bir araştırma yaparak değerlendirmesi gerekir. Yeni Hal Yasası bağlı olduğumuz Büyükşehir Belediyesindeki yetki ve hal gelirlerini elinden almıştır. Bunun için de Antalya Büyükşehir Belediyesi bize artık hizmet edememektedir. Bu sistemde ne çiftçi ne komisyoncu ne de tüccar kazanıyor. Rusya ile bir an önce gerekli temaslarda bulunup, ticaretin düzeltilmesini, bu olumsuz gelişmenin geri döndürülmesini talep ediyor ve olumlu haberler bekliyoruz."

Akcan, Rusya'ya başta buğday olmak üzere tüm ticaretin askıya alınması gerektiğini de iddia etti.

- Akademisyenlerin açıklamalarına tepki

Toplantıya katılan Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp de son aylarda bazı akademisyenlerin "domatesin sürekli tüketilmemesi" yönünde açıklamalar yaptıklarını belirterek, "Benim çiftçim bu mahsulü yetiştirip tüketiciye arz ediyor. 'Bu nasıl yetişiyor?' diye kimse sormuyor. Domates 5 liraya kadar yükseldi. O zaman 'Niye fiyatlar arttı?' diye ortalık ayağa kaldırıldı. Oysa domates fiyatları kış döneminde suni olarak yükseltildi,15 gün sonra düştü." dedi.

Girdi fiyatlarının katlamasına rağmen domatesin fiyatının artmadığını kaydeden Alp, "Şu anda domates 20 yıl öncesi fiyattan satılıyor. İhracata giden salatalığın kilogramı 60 kuruş-1 lira arasında. Çiftçi hiçbir zaman para görmüyor, çiftçi hiç kazanmıyor. Sürekli borçlanmayla işlerini görüyor. Bizim de elimizden tutulması gerekiyor. Girdilerimiz artıyor fiyatlarımız aşağı çekiliyor. Yetkililerimiz gövdemizden değil, kolumuzdan tutsun yeter. Bize pazar sağlasınlar. Kaliteyse kalite, ürünse ürün. En iyisini biz üretiriz. Mükemmel ürün yetiştiriyoruz." dedi.

Dernek Başkanı Akcan, Ziraat Odası Başkanı Alp ve toplantıya katılan komisyoncular yanlarında getirdikleri domatesleri yiyerek Rusya'nın ihracat yasağına ve bazı akademisyenlere tepki gösterdi.