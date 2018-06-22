Teremyağ Gurme Kaymaklı'ya bir ödül daha

İSTANBUL (AA) - Teremyağ'ın Gurme Kaymaklı ürünü, bir kez daha Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü (iTQi) tarafından "Üstün Lezzet Ödülü"ne layık görüldü.

Ülker'den yapılan açıklamaya göre, yaptığı yeniliklerle sofralara lezzet katmaya devam eden Teremyağ'ın Gurme Kaymaklı ürününe, bir kez daha Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü (iTQi) tarafından, mükemmel tat ve kalitedeki yiyecek ve içeceklere verilen "Üstün Lezzet Ödülü" verildi. İlk defa 2015 yılında Üstün Lezzet Ödülü’nü alan Gurme Kaymaklı, 2018 yılında bu başarısını tekrarladı.

Anadolu'da, işinin ehli hanımlar tarafından yemeklere lezzet katmak için yağ ile birlikte kullanılan kaymak, kahvaltının yanı sıra pilav ve hamur işleri de dahil tüm yemeklerde tercih edilen bir lezzet sırrı. Eklendiği her yemeğe, lezzet ve koku veren kaymak artık Anadolu’ya özgü bir sır olmaktan çıkarak, Teremyağ Gurme Kaymaklı ile tüm sofralara lezzet katmaya başladı.

Ürün, Teremyağ'ın lezzetini sütün en kıymetlisi kaymakla birleştiriyor. Bu sayede kahvaltılarda, yemeklerde, hamur işlerinde beklentilerin ötesinde yepyeni ve zengin bir lezzet sunuyor.

Üstün Lezzet Ödülü, iTQi tarafından, 150'den fazla gurme, aşçı, içecek uzmanı ve akademisyenin değerlendirmeleri sonucunda veriliyor.

Kanaat liderleri olan jüri üyeleri, Avrupa'nın en prestijli 16 aşçılık ve içecek dernekleri arasından seçiliyor. Merkezi Brüksel’de bulunan iTQi, şefler ve sömeliyelerden oluşan bağımsız bir kuruluş olarak, dünyanın dört bir yanından gelen tüketici yiyecek ve içeceklerini test etme ve üstün lezzetli olanları tanıtma üzerine faaliyet gösteriyor.