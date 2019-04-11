Termal turizme İranlı turist ilgisi

YALOVA (AA) - Türkiye Marka Ödülleri'nden "Termal turizme katkı" ödülünü alan Karaderili Şirketler Grubunun vizyon projesi Yalova Terma City'ye, Arap turistlerin yanı sıra İranlılar da yoğun ilgi gösteriyor.

Karaderili Şirketler Grubu Üst Yöneticisi Tevfik Talas, gazetecilere yaptığı açıklamada, Termal ilçesinde 180 milyon dolarlık bütçe ile inşasını büyük ölçüde tamamlayıp bir bölümünü hizmete açtıkları Terma City projesini tamamen öz sermayeleriyle hayata geçirdiklerini söyledi.

Tesisin istihdama önemli ölçüde katkı sağladığını belirten Talas, "Şu anda bin 100 kişiyi istihdam ediyoruz burada. Tesis tamamlandığında bu rakamlar 2 bin 500-3 bine kadar çıkacak. Terma City'nin tüm projesini baz aldığınız zaman da aşağı yukarı 4 binler civarında bir istihdam yaratmış olacağız." dedi.

Talas, projenin tamamı ele alındığında, yatırım miktarının 500 milyon doları bulacağını vurgulayan Talas, "Projenin yüzde 80'i tamamlanmış durumda. Toplamda 820 odamız var. Bunlardan 500'ü şu anda hizmete açılmış durumda. 6 bin metrekarelik SPA'mız mayıs ayı sonu itibarıyla hizmete girecek. Diğer açık havuzlarımız halihazırda tamamlanmış durumda. Sadece sezonun gelmesini bekliyoruz açılması için." ifadelerini kullandı.

- İranlı ilgisi ve diğer hedef ülkeler

Talas, yaz sezonunda çok sayıda yerli ve yabancı turisti tesislerinde ağırlayacaklarını belirterek, Yalova'ya kolay ulaşılabilmesinin Katar, Kuveyt, Irak, Suriye ile Mısır'daki acenteler sayesinde bu ülkelerden önemli ölçüde turist çekilmesine imkan sağlayacağına işaret etti.

İranlı turistlerin de tesislerine ilgi gösterdiğini anlatan Talas, şöyle konuştu:

"İran bir doğaçlama gibi devreye girdi açıkçası. Burada hem ülkeden buraya gelen, İstanbul'da da halihazırda yaşayan İranlı nüfusunu da değerlendirdik. Yani öyle bir ortam oluştu ki bizim onlara olan talebimizden ziyade onların bize talebi gelişti. Dolayısıyla Körfez ülkeleriyle sağladığımız potansiyelle eşdeğer hatta biraz daha yukarısında İranlı müşterilerimizden yararlanmış durumdayız. Bu anlamda hedeflerimiz çok yukarıda. Kuzey Avrupa ülkeleri ve Rusya'dan da turist getirme hedefimiz var. Terma City'de 500 odadan bahsediyorsak, bin-bin 500 kişiyi barındırmaya müsait. Bunu da sezon geneline yayarsanız şöyle bir baktığınızda 250-300 binler, hatta bunun daha da çok turisti ağırlamak ilk sezon için mümkün görünüyor."

Tevfik Talas, Terma City'nin, Türkiye Marka Ödülleri'nde "Termal turizme katkı" ödülüne de layık görüldüğünü hatırlatarak, "Kendisi ile yarışır hale gelen bir tesis kurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Termal demek Yalova demek. Yalova Türkiye'nin doğal hazinesi bunu tüm dünyaya tanıtmayı amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.