Terör saldırıları özel güvenlik talebini artırdı

ANKARA (AA) - MUSTAFA ÇALKAYA - Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği (GÜSOD) Başkanı Murat Kösereisoğlu, özel güvenlik sektörünün 2016 yılında yüzde 7 büyüdüğünü belirterek, "Son dönemde artan terör saldırıları nedeniyle başta alışveriş merkezleri olmak üzere pek çok yerde özel güvenlik hizmeti talebinde artış oldu" dedi.

Kösereisoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanan terör saldırıları ve olası tehditler nedeniyle bu yıl Türkiye'de güvenlik hassasiyetlerinin arttığını söyledi.

Söz konusu durumun özel güvenlik hizmetinin önemini artırdığına ve sektör çalışanlarına yeni sorumluluklar yüklediğine dikkati çeken Kösereisoğlu, "Sektörde, son dönemdeki terör tehdidinin de etkisiyle yaşanan büyümenin gelecek yıl da devam etmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Özel güvenlik talebinin daha çok kamuya açık, giriş çıkış kontrollerinin az olduğu, tren ve metro durakları ile otobüs terminalleri gibi yerlerden geldiğini anlatan Kösereisoğlu, "Özel güvenlik sektörü 2016 yılında yüzde 7 büyüdü. Son dönemde artan terör saldırıları nedeniyle başta alışveriş merkezleri olmak üzere pek çok yerde özel güvenlik hizmeti talebinde artış oldu. Özel güvenlik hizmeti şu anda 90 bin yerleşkede uygulanıyor ve sektörde 312 bin civarında aktif çalışan bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Özel güvenlik görevlisi olmak için yeterli talep bulunmadığını dile getiren Kösereisoğlu, şunları kaydetti:

"Özel güvenlik sektöründe devamlı çalışan bulamıyoruz. Sektörün en büyük sıkıntılarının başında bu sorun geliyor. Çalışanların riskleri, çalışma koşulları, aranan nitelikler ile özlük hakları arasında bir dengesizlik var. Bu dengesizliğin giderilmesi gerekiyor. Özel güvenlik sektörü, cazip bir iş kolu haline getirilmeli. Bunun için tüm sektör paydaşlarının fikir birliği var. Ülke öncelikleri arasında bir an evvel bu konuya sırasının gelmesi ve düzenlemelerin yapılmasını bekliyoruz."